Sous le haut patronage du président de la Républi­que de Madagascar, Hery Rajaonarimampianina, avec le soutien de l’Organisation Internationale de la Franco­phonie, l’Union Européenne, l’Ambassade de France à Madagascar, l’Institut Français de Madagascar, l’Agence Universitaire de la Franco­phonie, le FTHM, l’OBIO HAMY, le Sangany, l’ADMC, le CRAAM et l’Association des Étudiants en Histoire, le Congrès International de l’ARIC a commencé hier à l’université d’Antananarivo. Avec la globalisation, le monde évolue et le brassage de culture a un impact majeur sur notre façon d’être. Le congrès de l’Association Internationale pour la Recherche Inter­culturelle ou ARIC visera à apporter des analyses et de nouvelles approches sur ces nouveaux contextes et leur impact dans les pratiques interculturelles d’individus ou de groupes dans diverses zones d’études.

Madagascar, la zone océan Indien, l’Afrique, l’Asie, l’Europe, les Amériques et la zone Pacifique faisaient partie de ces zones d’étude. En raison des progrès vertigineux de la technologie, nos manières d’être se sont transformées. Actuellement, avec les nouveaux modes de communication et l’intensification des flux d’information, les frontières disparaissent et Madagascar ne se voit plus comme une île éloignée. Elle est aussi un acteur dans la globalisation, qui y suscite, comme pour d’autres, des questions et des réflexions sur la nécessité d’adaptation aux contextes constamment mis en question. « Nouveaux contextes et nouvelles pratiques interculturelles. Globalisation et circulation », est le thème proposé par le Centre de Recherches et d’Études sur les Construc­tions Identitaires ou CRECI, l’entité organisatrice de l’événement au sein de l’université d’Antananarivo et membre à part entière de l’ARIC fondée en 1984 à Genève.

Encourager la recherche interculturelle, faciliter l’échange d’informations entre ses membres, organiser des réunions scientifiques, publier un bulletin de liaison, promouvoir la collaboration interdisciplinaire entre ses membres et favoriser l’articulation entre la théorie et la pratique figurent parmi les objectifs de l’ARIC. Cette dernière organise des manifestations et des rencontres scientifiques annuellement dans des pays différents. C’est la toute première fois qu’un événement de ce genre se passe en Afrique subsaharienne et dans l’océan Indien et il se tiendra à l’université d’Anta­nanarivo jusqu’au 27 mai. Professeurs, chercheurs, étudiants et société civile composeront les acteurs de ce congrès. Cent soixante personnes dont quatre vingt quinze étrangers animeront les symposiums, les tables rondes et les divers ateliers. Ce congrès s’ouvre à tout public et surtout aux étudiants.

Ricky Ramanan