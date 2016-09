L’ouverture officielle du salon de l’étudiant s’est transformée en une véritable foire d’empoigne, hier. Des milliers de jeunes, notamment, des nouveaux bacheliers se bousculaient, pour pouvoir visiter les dizaines de stands, vers midi. Quelques-uns ont même failli se renverser dans de l’eau stagnante, près des stands.

Ces bacheliers étaient peu satisfaits de leur visite. « Nous ne pouvions même pas nous concentrer sur les présentations, car on nous a poussé, pendant que nous écoutions les explications », raconte Tiantsoa Randrinarimanana, une jeune fille qui envisage de poursuivre ses études à l’université d’Antananarivo. D’autres se sont plaints, car des stands ont été inaccessibles, débordés de monde. Beaucoup des visiteurs se sont résignés à s’informer via les brochures distribuées sur place. Les organisateurs affichent pourtant la sérénité. « Les intéressés auront jusqu’à vendredi (ndlr : demain), pour visiter ces stands », explique le professeur Panja Ramanoelina, président de l’Université à Antananarivo.

À part les filières pour les quatre facultés et les trois écoles supérieures, exposées sur une trentaine de stands, les dates de concours et de test d’entrée, y sont également détaillées.

