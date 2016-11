La langue véhicule l’appartenance communautaire. Elle est aussi un outil économique en puissance.

Àquelque chose malheur est bon. Avec l’imminence de la sortie de la Grande-Bretagne de l’ensemble européen, le français deviendra à n’en pas douter la langue officielle de l’Union européenne. Un nouveau rôle d’une importance capitale qui a été souligné par Didier J.L Reynders, Vice-premier ministre, ministre fédéral des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes du royaume de Belgique lors de son passage à Antananarivo à l’occasion du sommet de la francophonie. Accompagné de Rudy Willy Georges Demotte, ministre-président de la Fédération de Wallonie-Bruxelles, Bourgmestre de Tournai et en présence de Roxanne de Bildering ambassadrice de Belgique , il a rencontré vendredi la communauté belge de Mada­gascar au cours d’une réception offerte au Carlton par Charles Van der Straeten, consul honoraire de Belgique. Ce fut l’occasion pour chaque membre de la communauté belge d’avoir un contact chaleureux et direct avec ces hautes autorités pour la première fois en visite à Mada­gascar.

Rudy Wiily Georges Demotte a évoqué l’importance du sentiment d’appartenance à la communauté belge francophone pour chacun d’entre eux et de la force des liens qui les unissent, à ceux qui se trouvent en résidence à l’étranger.