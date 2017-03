Suite au passage de Enawo, de nombreux dégats ont été constatés. L’Union Européenne finance six ONG afin d’établir une vie harmonieuse dans les régions affectées.

Les réponses aux urgences suite aux dégâts causés par le cyclone Enawo se font à travers la société civile. Six ONG ont reçu chacune 1,5 milliard d’ariary de l’Union Euro­péenne dans leur intervention suite aux impacts causés par Enawo. La signature de la convention s’est déroulée hier au siège de l’Union Européenne (UE) à Ankoron­drano. C’est un appui supplémentaire destiné à soutenir l’action des organisations de la société civile.

Celles-ci œuvrent dans les régions affectées, au plus près des populations sinistrées. « Ce sont des programmes qui visent à appuyer les sinistrés vulnérables, que ce soit en termes de déplacés qu’en sécurité alimentaire. C’est un appui aux urgences à travers, Echo, l’agence humanitaire de l’UE», affirme Antonio Sanchez-Benedito, ambassadeur de l’UE à Madagascar.

Les six ONG concernées sont : le Care international, la Croix Rouge Malagasy (en partenariat avec la Croix Rouge danoise), la Croix Rouge française, Medair, le Welt Hunger Hilfe (WHH) et l’association Lovasoa d’Analanjirofo. Fournir des vivres à travers des opérations contre argent aux 5 449 ménages vulnérables dans le Sud Est, en est le but.

Réhabilitation

Les actions permettront de fournir des abris à 1 900 ménages sinistrés, des kits d’outillages pour la reconstruction des abris aux 225 ménages, des kits de produits de première nécessité pour 600 ménages et réhabilitation de l’accès en eau potable dans 9 communes dans la région Nord Est de la Grande Ile. L’association Lovasoa, en particulier, se préoccupe de la réhabilitation des écoles primaires publiques (EPP) et du robinet d’accès à l’eau potable. « Nous comptons réhabiliter les EPP d’Ampasina Manin­gory, dont les toits ont été emportés par le vent, grâce à ce financement. En outre, nous allons reconstruire la maison des enseignants des EPP et le tuyau d’eau à fuites à cause des éboulements», explique Clotaire, président de l’association.

La dernière évaluation du Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC), datant du 17 mars 2017, notifie 18 personnes portées disparues, 81 cas de décès, 253 personnes sinistrées dont moins de 50% sont localisées à Antalaha et 274 personnes déplacées.

Mamisoa Antonia