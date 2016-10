Alors que les polémiques continuent d’enfler sur le projet de création d’une nouvelle zone économique spéciale à Taolagnaro, le chef de l’État, Hery Rajao­nari­mampianina, annonce à Ambilobe la création d’une nouvelle ZES à Antsiranana.

Le communiqué transmis par le service de la communication de la présidence n’a pas donné plus de détails, sur les tenants et les aboutissants du projet, mais mettant en avant les potentia­lités de la localité. Le chef de l’État n’a pas caché sa volonté de faire de la région de Diana une région phare. « Il s’agit d’un objectif très ambitieux mais réalisable dès lors que nous avons une vision et un programme de développement commun », a-t-il notamment déclaré.

Pour le chef de l’Etat, la région de Diana regorge de potentialités qui ne demandent qu’à être exploitées. Il en est ainsi des richesses de la biodiversité et des sites touristiques de qualité qui, à l’entendre, « intéressent les investisseurs étrangers déjà sur place ». Il a également mis en avant les infrastructures de développement déjà existantes telles que les routes, les ports et les aéroports. Autant de ressources que les populations locales devraient « mieux exploiter », a-t-il insisté. Une recommandation qui semble anticiper la gestion de l’arrivée massive des investisseurs étrangers avec la mise en place de la ZES.

Bodo Voahangy