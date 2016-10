Un événement qui a beaucoup fait parler de lui, notamment sur les réseaux sociaux ces derniers jours, le concert du groupe Tragédie, actuellement Tragédie 3.0 qui s’annonçait comme son grand retour au devant de la scène avant qu’il n’entame sa tournée internationale, s’est définitivement découvert comme le rendez-vous manqué de cette année. Le spectacle était au rendez-vous, mais le public n’y était pas. Ayant sans doute vu les choses en grand, voire trop grand, le groupe a fait le choix de faire un pari risqué en optant pour le Coliseum Antsonjombe après avoir été longtemps absent auprès de ses fans. Un haut lieu culturel des plus gigantesque de la capitale, il n’est pas une mince affaire pour un groupe, voire plusieurs à l’affiche de la remplir. Rares sont ceux qui peuvent réussir cet exploit et Tragédie fort de son expérience au début des années 2000 a tenu à relever le défi. Malheureu­sement, malgré une prestation de qualité et une assurance exemplaire de la part de Y-Zit, Shai et Az sur la scène, le public était littéralement aux abonnés absents et le concert a fait chou gras.

Une sonorisation rutilante a bel et bien fait échos en ces lieux, surtout entre les places vides, tandis que la scène a ravi le public, en toute sobriété. En outre, ces efforts combinés étaient insuffisants pour rameuter la majorité des fans au rendez-vous. Bien des années sont passées depuis son concert au Palais des Sports et de la Culture Mahamasina qu’il a copieusement rempli à l’époque. De même, « Hey ho », « Sexy pour moi » et « Éternellement » ne tournent plus aussi souvent sur les ondes, et que dire de ses nouvelles compositions « Oui ou non » et « Hello » qui sont quasi-méconnus du public. Ceci-étant, Tragédie 3.0 a quand même eu le mérite d’avoir suscité la curiosité de certains, notamment une belle portion du jeune public venu danser sur ses morceaux et quand même fier de retrouver Y-Zit et sa bande. Un mauvais départ sans doute avant d’entamer une tournée internationale, on ose espérer que Tragédie 3.0 s’épanouira peut-être au-delà de ce concert d’hier au Coliseum.

Andry Patrick Rakotondrazaka