L’organisation non gouvernementale Médecins de l’océan Indien mènera une action à la fois thérapeutique et itinérante dans l’Est de l’île. Celle-ci durera dix jours.

Pour la cinquante neuvième fois, l’organisation non gouvernementale « Médecins de

l’océan Indien » sera à Mada­gascar. Cette fois-ci, elle

choisit le district de Maha­noro pour mener son action. Comme toujours, il s’agit d’une mission humanitaire médico-chirurgicale et dentaire, dans le cadre d’une mission santé financée par le Département de La Réunion et le groupe SCIM, ainsi que quelques sponsors réunionnais et malgaches.

La mission se déroulera durant la deuxième quinzaine du mois d’octobre, plus exactement du lundi 17 au mercredi 26 octobre, avec la participation d’une quarantaine de missionnaires. 7 000 à 8 000 patients seront pris en charge par l’ONG dans le cadre de ses activités thérapeutiques.

Deux équipes

Comme à chaque mission, le volet d’enseignement post-universitaire ne sera pas en reste. Cette fois, ce sont les équipes soignantes locales et les internes du Centre universitaire de Toamasina qui en seront les bénéficiaires. Une campagne d’hygiène bucco-dentaire sera, par ailleurs, menée auprès des écoles primaires de la région dans le volet « médecine préventive ».

Deux équipes assureront la mission durant les 15 jours prévus. Une première équipe sera basée au centre hospitalier de Mahanoro. Cette délégation interviendra dans les domaines de la chirurgie, de l’ophtalmologie, de l’ORL, de la cardiologie, de la gastro-entérologie, et de l’échographie. La deuxième équipe est formée d’une délégation itinérante composée de cinq médecins généralistes, d’une pédiatre et de cinq chirurgiens-dentistes. Ces derniers seront accompagnés de prothésistes choisis par les autorités sanitaires locales et soigneront les villageois de Mahanoro.

Rafaralalao