Après la disparition de dix personnes dans un naufrage, un rescapé a tout de suite prévenu les villageois. Les gendarmes et les familles des victimes sont à leur recherche, depuis lundi.

Les naufrages qui se sont succédé depuis lundi à Mahajanga, ont fait plusieurs victimes. Mardi vers 9 heures du matin, un boutre qui transportait dix- neuf passagers, a fait naufrage en pleine mer, au large de la côte de Mahajanga, près de l’embouchure et devant le phare de Katsepy.

Huit passagers, dont les membres de l’équipage, ont pu être secourus, mais le reste, dix personnes, ont disparu. Le bateau transportait du riz, du sucre ainsi que des boissons à destination de Soalala. Une panne au niveau de la machine a contraint le commandant à lancer dans la mer la pirogue de secours. Le contre-balancier n’était pas équilibré et les passagers qui s’y sont accrochés, ont lâché prise.

Grave imprudence

Le commandant est parti à la nage pour appeler du secours, mais il n’a pu rejoindre la terre que vers 17 heures.

Les sapeurs-pompiers de la commune urbaine de Mahajanga ont participé au sauvetage. Les gendarmes de la Brigade du port et de la Surveillance des pêches à Mahajanga, sont aussi intervenus. Les recherches ont continué jusqu’à hier.

Depuis dimanche, le vent qui s’était levé, a fait chavirer des pirogues. Un homme de 39 ans a aussi disparu dans un accident maritime. Tandis que lundi, quatre piroguiers naufragés ont pu être secourus. La barque a échoué près de Katsepy.

Une fois de plus, les mesures de sécurité n’ont pas été respectées, entre autres le port du gilet de sauvetage. Les responsables, dont la brigade de la Gendarmerie du Port, sont pourtant catégoriques, mais les boutres ou barques ne sont pas sous contrôle des gendarmes, car ils se trouvent de l’autre côté du port.

Les gendarmes mettent en garde les usagers de la mer face au mauvais temps et une météo capricieuse depuis dimanche de faire preuve de plus de prudence. Mais surtout d’éviter de prendre la mer jusqu’à la fin de cette semaine. Les recherches se poursuivent toujours.

Vero Andrianarisoa