La recherche scientifique veut servir mieux pour le développement du pays en tendant la main au secteur productif. Un bureau de transfert sert de relais.

Le domaine de la Recherche avance à petits pas dans sa contribution au développement. Si depuis des années, le domaine scientifique n’arrive pas toujours à valoriser les résultats des recherches, la situation commence à se transformer. «La stratégie nationale de la Recherche disponible depuis 2013 met en exergue la valorisation des résultats de recherche aux fins de développement» a souligné Monique Rasoazananera, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique à la Conférence des directeurs de centres de recherche (CODICR) à Tsimbazaza, jeudi dernier. Le centre national d’Application de recherches pharmaceutiques (CNARP), un des neuf centres nationaux de recherches a mis en place une structure servant d’interface entre les recherches et le secteur productif, les opérateurs privés ou les entités étatiques. «Le bureau de transfert de technologies permet de bondir du laboratoire au marché. Ce bureau sert d’intermédiaire entre les chercheurs scientifiques et les chercheurs de produits», explique Michel Ratsimbason, directeur du CNARP. «Le bureau de transfert de technologies a pour mission d’analyser le rapport entre les résultats des recherches et les marchés intéressés ou intéressants, d’établir un contrat équitable entre les deux parties en prenant en compte les points juridiques et autres», ajoute-t-il. Ce bureau fait partie intégrante du CNARP.

Marchés

Existant depuis quarante ans, le CNARP a ainsi réussi, depuis quatre ans, à «vendre» ses recherches sur les plantes. Outre les résultats probants sur le traitement issu des huiles essentielles, ou des recherches réussies sur les plantes cicatrisantes ou celles à vertu de traitement aux problèmes respiratoires, d’autres produits se commercialisent. À l’exemple, des crèmes antifongiques ou cosmétiques, ainsi que des «tambavy» immuno-modulateurs, qui se commercialisent très bien sur le marché. «Les chercheurs ont parfaitement la capacité de produire des recherches impactant sur la vie quotidienne de la population», renchérit Michel Ratsimbason. Toujours est-il que des exigences scientifiques requièrent encore le recours à des laboratoires à l’étranger telle que l’étude des structures moléculaires du produit pour en abstraire l’élément qui agira comme traitement sur le corps humain. «Les laboratoires coûtent cher à l’étranger, alors que beaucoup d’étapes de recherche nécessitent le passage dans des laboratoires modernes et fournis» se plaint le directeur. Les contrats de partenariat avec ces laboratoires de recherche ne tournent pas toujours à l’avantage des chercheurs malgaches. La CODICR de jeudi dernier réunissant le CNRIT (Centre national de Recherches industrielles et technologiques), le CNRO (Recherche océanographique), le CNRE (Recherche environnementale), le CNARP, l’IMVAVET (Institut malgache des vaccins véterinaires), la FOFIFA (Recherche appliquée au développement rural), le CIDST (centre d’Information, de documentation scientifique et technique) et le PBZT (Parc Botanique et zoologique de Tsimbazaza, s’est, entre autres, penchée sur les meilleures démarches de développement des recherches, orientées plus vers les marchés.

Mirana Ihariliva