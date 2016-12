Pari gagné. Les organisateurs du projet « un repas pour mille » ont tenu leur promesse. Près de 1000 personnes démunies de la capitale ont pu manger à leur faim samedi au parking de l’hôtel de ville d’Antana­narivo. Tous les ingrédients pour passer Noël en douceur étaient réunis : du repas, de la musique. Ces sans-abri ont eu droit à une entrée avec les achards de légumes et du jambon, à un plat principal composé de riz et de volaille, ainsi qu’un gâteau à la crème comme dessert.

Cette initiative citoyenne lancée le 4 novembre sur les réseaux sociaux par Hilda Hasinjo Ravelonahina, une journaliste de profession avait pour but d’offrir « le premier grand buffet aux plus démunis d’Antananarivo sur une place publique », comme elle a indiqué sur la page facebook de son projet.

En un mois et demi, des avalanches de dons en argent et en nature venus de tout bord arrivent. Des associations, des entreprises ainsi que des particuliers ont montré leur solidarité à cette initiative de Hilda Hasinjo. Des bénévoles ont prêté main forte pour la réussite de l’évènement.

Elle n’est pas à son premier coup. Cette journaliste avait déjà lancé une initiative pareille auprès de ses collègues de la presse pour « un petit geste aux sans-abri ». Mais cette fois ci, elle a misé gros en organisant « un repas pour mille ». Elle promet d’aller encore plus loin l’année prochaine.

Lova Rafidiarisoa