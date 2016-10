Le conseil d’administration d’Orange Madagascar a nommé comme directeur général, Michel Degland. C’est un ingénieur télécom et spécialiste de medias.

Une nouvelle tête chez Orange Mada­gascar. Dans un communiqué transmis à la presse, l’opérateur télécom annonce la nomination de Michel Degland au poste de directeur général. Avant cette nomination, cet ingénieur télécom était à la tête de SoftAtHome, un éditeur logiciel en forte croissance, fournissant des services numériques de pointe pour la connectivité et la télévision payante sur les terminaux domestiques des opérateurs. Il rejoindra son poste le 1er novembre.

« Le Conseil d’administration a donné comme objectif à Michel Degland de continuer à développer Orange Mada­gascar, et de réaffirmer les ambitions de l’opérateur d’être un partenaire majeur de la transformation digitale dans la Grande Île », indique le communiqué de la société. Une mission que le nouveau patron d’Orange pourrait bien mener à terme.

Homme fort

À 53 ans, Michel Degland est doté d’une forte expérience dans le domaine de media, du digital et de l’industrie des télécommunications. Le nouvel homme fort d’Orange Mada­gascar avait travaillé sur des projets ambitieux notamment de plateformes logicielles pour les terminaux d’opérateurs permettant des services convergents pour la maison numérique. La dernière en date est le déploiement de la nouvelle LiveBox d’Orange hors de France.

« En tant que dirigeant d’entreprise professionnelle avec près de deux décennies d’expériences réussies dans la gestion des entreprises de haute technologie, j’ai développé une solide connaissance de l’industrie des médias et des télécommunications », s’introduit-il sur sa page Linkedin.

Mais avant tout, l’une des tâches qui attend déjà ce manager est la signature du cahier des charges de la société des télécommunications. « La première décision que sera amenée à prendre le futur directeur général d’Orange Mada­gascar (…) sera de signer le fameux cahier des charges permettant de

lever toute ambiguïté, s’il y en avait, sur la volonté d’Orange Madagascar de s’inscrire dans le cadre de la réglementation qui existe », a déclaré Bruno Mettling, directeur général adjoint du groupe Orange et président-directeur général d’Orange Middle East and Africa, lors de sa visite dans le pays le 8 septembre.

Après Patrice Pezat, Jean Luc Bohé, Michel Barré, et un bref come back de Jean Luc Bohé récemment disparu, Michel Degland sera ainsi le quatrième directeur général d’Orange Madagascar depuis le rachat du groupe français de la société malgache de mobile (SMM) en juin 2003.

Lova Rafidiarisoa