Une cellule disjoncteur d’Ambohimanambola a explosé, hier. Plusieurs quartiers de la capitale étaient privés d’électricité.



Le pire a été évité, hier. La centrale thermique de la société Aggreko à Ambohimana-mbola a failli partir en poudre, hier. Un incendie s’est déclaré hier dans une cellule disjoncteur du site, aux alentours de 7 heures du matin. Mais le feu a été vite maîtrisé par les soldats de feu de la commune d’Antananarivo. Cet incident a causé une coupure généralisée de l’électricité dans plusieurs quartiers de la capitale et ses environs. D’Ambohibao à Anosizato, en passant par la cité des

67 ha ou encore Avaradoha, aucun quartier n’a échappé à cette coupure.

Les abonnés de la Jirama, toujours hantés par le délestage, s’affolent sur les réseaux sociaux. « Ce n’est qu’au moment où nous nous apprêtons à rejoindre le bureau que la Jirama fait la sienne avec cette coupure d’électricité. Comment est-ce possible », s’interroge un père de famille sur son profil Facebook. « Le delestage est-il de retour », peste un autre utilisateur de ce réseau social. Mais du côté de la Jirama, il n’est pas question de délestage. La coupure n’a duré qu’une heure environ.

« Ce qui est arrivé ce matin n’est pas un délestage. Suite à une explosion sur le site d’Ambohimanambola, la coupure d’électricité s’est déclenchée automatiquement. Les techniciens sont venus sur le lieu pour constater le dégât et la cause de l’incident. Il n’y a rien à craindre sur l’alimentation en électricité pour le réseau interconnecté d’Antananarivo, malgré cet incident. La quantité produite reste suffisante pour satisfaire les besoins de la population », a déclaré au téléphone Olivier Jaomiary, directeur général de la Jirama.

D’après les explications de la cellule communication de la Jirama, les besoins du réseau interconnecté d’Antananarivo (RIA) sont estimés entre 225 mégawatt à 228 mégawatts. « La puissance disponible en ce moment est de l’ordre de 236 mégawatt malgré cet incident », a expliqué Feno Randrianarison de la compagnie nationale d’eau et d’électricité.

La centrale thermique de société Aggreko est composée de quarante cinq unités ayant chacune une capacité de production de 1 mégawatt, selon les informations fournies par la Jirama. Vingt-cinq de ces unités de production ne fonctionnent pas pour le moment à la suite de cette explosion de disjoncteur.

Lova Rafidiarisoa