Pour répliquer à l’insécurité dans la partie Sud de l’île, un bataillon interarmes sera incessamment mis en place à Ihosy. Composé d’éléments commandos, il renforcera l’USAD de Betroka.

En renfort. Une nouvelle fois, les commandos des forces armées seront sollicités pour répliquer au phénomène de l’insécurité dans la partie Sud de Mada­gascar, et pour mater les dahalo. Aussi, un bataillon interarmes sera incessamment mis en place. Il sera basé à Ihosy.

À entendre les explications du général Girard Randriamahavalisoa, secrétraire d’État chargé de la gendarmerie nationale durant un entretien téléphonique hier, ce bataillon devrait renforcer l’Unité spéciale anti-dahalo (USAD), basée dans la commune rurale de Bereoreo Mahabo, dans le district de Betroka. A l’instar de celui de Betroka, le bataillon d’Ihosy devrait aussi être parmi les mieux équipés des forces armées.

« Des éléments commandos composeront ce bataillon. Il sera notamment doté d’un hélicoptère pour traquer les dahalo », a déclaré le général Randriamahavalisoa. Le secrétaire d’État à la gendarmerie nationale a ajouté que l’hélicoptère mis à disposition de cette nouvelle légion anti-dahalo devrait pouvoir transporter jusqu’à une quinzaine de personnes, car l’objectif n’est pas de tuer les malfaiteurs, mais de les appréhender et les remettre à la Justice.

Aussi, à part l’armée de terre et les bérets noirs, l’armée de l’air sera aussi de la partie. Une autre source militaire a indiqué que la nouvelle base qui serait mise en place à Ihosy sera plus redoutable que l’USAD. Plus qu’un simple renfort, le bataillon interarmes devrait, ainsi, être le point d’ancrage du volet opérationnel de la lutte contre l’insécurité dans le Sud de la Grande île.

Acquisition d’hélicoptère

« Le terme interarmes désigne le fait que le bataillon sera composé de toutes les unités spécialisées des Forces armées. Le bataillon d’Ihosy sera, par ailleurs, composé de quatre compagnies », explique la source. Outre les commandos et les pilotes de l’armée de l’air, des éléments du génie militaire, des services de renseignements, du régiment d’appui et de transmission devront également déménager à Ihosy.

La création de ce bataillon interarmes a été annoncé par le général Béni Xavier Rasolo­fonirina, ministre de la Défen­se nationale, lors d’un point de presse à l’issue d’une réunion des chefs militaires au sein du gouvernement, avec les responsables de la Défense et de la sécurité, à Fianarantsoa, vendredi. Selon le général Rasolofonirina, le nouveau bataillon devrait être opérationnel en septembre. Il a été expliqué que le choix d’Ihosy avait été dicté par le fait que l’endroit serait au centre de toutes les zones rouges dans le Sud.

Le bataillon devrait se charger des opérations de grandes envergures contre les dahalo, dans les régions Ihorombe, Atsimo Andrefana, Atsimo Antsinana, ou encore Anosy, jusque dans la région Haute Matsiatra. Le fait que le général Randriama­havalisoa parle d’un hélicoptère pouvant transporter jusqu’à quinze personnes, pourrait indiquer que les Forces armées devraient se doter de nouveaux appareils.

L’armée de l’air, pour l’heure, ne dispose pas de pareil aéronef dans sa flotte. À Fianarantsoa, le ministre de la Défense nationale a soutenu que Madagascar pouvait tout à fait s’équiper de matériel militaire en faisant un certain effort». Lors de l’inau­guration d’une foire, à Tsiroa­nomandidy le 7 juillet, Solo­nandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre a déclaré que parmi les mesures prises pour lutter contre l’insécurité, figurait le renforcement matériel des forces de l’ordre.

La source militaire contactée indique qu’effectivement, l’acquisition de nouveau matériel pour les Forces armées, notamment de nouveaux hélicoptères, se discute au sein du commandement. Je ne sais, cependant, quand cela se fera, ni combien l’État compte en acheter. L’hélicoptère, selon lui, facilitera et aura une portée conséquente sur les interventions des troupes et la traque des dahalo. Une autre source indique, toutefois, qu’outre l’armée de terre et de l’air, il faudrait aussi songer à mettre à contribution les forces navales.

Garry Fabrice Ranaivoson