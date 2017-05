Cinq courses seront au programme de la IXe édition de l’UTOP ce week-end. Quatre invités de marque seront en lice.

J-1. Mille cinq-cent cinquante coureurs contre cent-quarante de l’édition précédente sont engagés à la neuvième édition de l’Ultra Trail des Ô Plateaux (UTOP).

Les cinq différentes courses au programme de cette version 2017 se dérouleront les vendredi 5 et samedi 6 mai. Cent-quarante-deux coureurs prendront le départ de l’Ultra, long de 120km, ce vendredi soir à 21 heures. Le grand champion français Jérémy Lavy, figure dans la liste des partants à l’Ultra.

La distance ne dérangera sûrement pas cet invité de marque mais ses problèmes résideraient, peut être, dans les dénivelés et, peut être aussi, le climat. « J’ai commencé ma carrière de raider depuis déjà six ans et c’était seulement l’année dernière que j’ai pu avoir de bons résultats en remportant le Trail des Allobroges de la Haute Savoie long de 60 km en mai, le Samoens Trail Tour en juin et le 4UTM de 170km à Grenoble en août », a confié Jérémy Lavy lors de la remise de brassards, hier, à Ambatobe.

Ce dernier aura comme adversaire le champion en titre, Joachim Andrianirina et le multiple champion national en marathon, Prosper Randriasoalaza. « Ce sera ma dernière participation à ce Trail auquel j’ai déjà ravi quatre ti­tres », a annoncé Prosper.

Championnat national

Le champion et la cham­pionne de l’Ultra iront courir le Trail de l’UT4M à Greno­ble, France en fin-août, et les dauphins et dauphines, pour leur part, participeront au Trail de Colorado à la Réunion en juillet.

Le semi, sur une distance de 65km de Mantasoa à Ambatobe, comptera également pour le championnat national de Trail. Plus de trois cent soixante personnes sont engagées à cette distance, mais seulement une douzaine sera en course aux titres nationaux.

«Le champion en titre, Jean de la Croix est en tête de liste à ce sommet », a confirmé la secrétaire générale de la fédération malgache d’athlétisme, Julie Bemananjara, hier. Trois raiders réunionnais sont venus tenter le coup à ce trail. L’un d’eux, Vincent Alexis prendra le départ du semi, Sinimale Damien aligné à l’Ultra et Denis Clerc qui en est à sa deuxième participation en T-Rail long de 30km.

Les champions et cham­pionnes du semi gagneront les deux tickets pour le Southern Peak Trail de l’île Maurice en juillet. Et les vainqueurs du T-Rail à leur tour, participeront aux trails locaux.

Serge Rasanda