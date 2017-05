Le coureur non licencié d’Ambohimalaza, Mahariniavo Rajoelison brille à l’Ultra. Jean de la Croix Rakotomalala l’emporte en semi.

Une nouvelle tête, occupe la plus haute marche du podium de la neuvième édition de l’Ultra Trail des Ô Plateaux. Il s’agit du villageois d’Ambohimalaza, Mahariniavo Rajoelison.

Ce coureur, non licencié, a toujours participé à l’Ultra long de 120km et a fini deu­xième l’année passée. Grace à ses expériences d’au moins six ans, il mérite bien ce premier titre.

« J’ai rencontré beaucoup de difficultés en début du parcours et en plus dans la nuit car la piste est boueuse et glissante, mais dans la journée après Mantasoa, tout allait bien », a confié Mahariniavo Rajoelison. Ce dernier a donc gagné le ticket pour participer au Trail de l’UT4M à Grenoble, France en fin-août.

Il a été suivi de près par un athlète confirmé, William Rasendra et le champion français se contentait de la dernière marche du podium. Le champion en titre, Joachim Andrianirina, a abandonné à la sortie du village de Man­ta­soa, a mi-parcours, « le sentier est trop glissant. Je suis tombé plusieurs fois dans la nuit du vendredi, et j’ai mal partout », a-t-il expliqué pour son abandon. Cent-quarante-deux coureurs ont repris le départ de l’Ultra la nuit du vendredi.

Et de deux

En semi, long de 65km, qui compte aussi pour le championnat de Madagascar, le titre revient à Jean de la Croix Rakotomalala. C’est son deuxième titre consécutif en trail après celui de l’an passé. Ce coureur du Vaki­nankaratra, champion de Madagascar en semi marathon en 2013, champion national en cross country en 2016, et champion du marathon international de Tanà en 2015 a bouclé cette distance en 6.13.10. Il a été talonné par un coureur non licencié, Fitiavana Narindra Faniry. Hajanirina termine troisième au classement et est vice champion national avec un chrono de 6.20.59 devant Nesser Howssey (6.31.46).

Les deux premières places chez les dames ont été remportées par des étrangères, en l’occurrence Bour­geois Marie Noëlle et Pucheu Pauline et en troisième position la Malgache, Volatiana Rasoambolanoro. Quant aux résultats du T-Rail de 30km, le multiple champion du semi-marathon et cross country, Fulgence Rakotondrasoa termine premier chez les hommes et Marie Noeline Razafiarisoa pour les dames.

Serge Rasanda