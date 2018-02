Neuf courses de différentes distances sont au programme de l’UTOP version 2018 dont trois nouveautés. Le prochain rendez-vous aura lieu début mai.

Neuf épreuves sont au program­me de la dixième édition de l’Ultra Trail des Ô plateaux (UTOP) pour cette année, prévue les 5 et 6 mai. Trois d’entre elles seront l’innovation de cette version 2018, à savoir l’ X-TREM long de 55km, l’X-TRAIL sur une distance de35km et la plus courte, le Just 4 Fun, longue de 10km.

Les concurrents à l’X-TREM prendront le départ le 5 mai à 4 heures du matin à Marozevo et l’arrivée se fera à Mantasoa. Les engagés à l’X-TRAIL pour leur part quitteront Mantasoa à 7 heures du matin pour rejoindre le village de Carion Ambohimiadana. Et le Just 4 Fun est programmé le 6 mai. Les six autres courses figuraient déjà dans les épreuves des précédentes éditions.

Les épreuves phares sont l’Ultra, la plus longue distance de 121km de Marozevo à Ambatobe. Le départ pour les courses en individuel et par équipes sera lancé à Marozevo le 5 mai à 3 heures du matin. Et le départ du Semi-long de 65km, de Mantasoa à la capitale, est fixé à 6 heures du matin le 5 mai. Le T-Rail long de 30km comptant pour le cham­pionnat de Madagascar sera toujours au programme.

Des billets d’avion à gagner

Une semaine plus tard, deux des neuf courses n’auront lieu que le 13 mai en l’occurrence le Fun Run de 10km et la familiale, Zaza Trail, longue de 4,5km. Des billets d’avion pour participer à des Trails en France, à l’ile Maurice et la Réunion sont à gagner tous les ans pour les vainqueurs de ces épreuves phares. Les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site Utop.mg et au kiosque d’information de l’Ortana (Office régional du tourisme de Tananarive) à Antanina­renina depuis le 21 janvier jusqu’au 1 avril.

Un coureur non licencié du village d’Ambohimalaza, Mahariniavo Rajoelison a devancé les athlètes confirmés en remportant l’Ultra. Le trophée du semi a par contre été ravi par le cham­pion en titre, Jean de la Croix Rakotomalala, également champion national de cross country, semi-marathon et du marathon international de Tana. L’édition 2018 a vu la participation de mille cinq cent cinquante coureurs, dont un grand champion français de trail, Jérémy Lavy, ainsi que des coureurs des îles voisines.

Serge Rasanda