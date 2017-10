L’ambassadeur de la Turquie quitte Madagascar après y avoir travaillé pendant trois ans. Volkan Türk Vural part mais est très fier d’avoir laissé des réalisations marquantes dans la Grande ile. « Je suis particulièrement content d’avoir profité de l’Open sky qui a permis ainsi l’installation de la compagnie aérienne Turkish Airlines reliant Mada­gascar et la Turquie via l’île Maurice en 2015, facilitant le flux commercial entre les deux pays », se félicite-t-il lors de sa visite d’adieu au ministre du Commerce et de la consom­mation, mercredi.

Il a également précisé que la Turquie avait investi près de 100 millions de dollars en trois ans dont une grande partie dans le domaine de l’énergie. En outre, rien qu’en 2016,

61 millions de dollars de valeurs d’importation ont été enregistrés. La Grande île importe, entre autres, de la farine, des machines et des produits alimentaires.

Madagascar, pour sa part, exporte vers le pays d’Erdogan des pois de cap, du haricot ou encore du cacao, représentant en tout quelque 10 millions de dollars et compte améliorer ses exportations. En tout cas, le bilan est positif pour l’ambassadeur Volkan Türk Vural qui a témoigné le raffermissement des relations malgacho-turques.

Mirana Ihariliva