Le fleuve de Fiherenana a encore fait une victime. Le corps sans vie d’un homme a été retrouvé par des villageois au bord du fleuve, hier matin. « Il était sûrement emporté par le courant. Cela devrait faire quelque temps que l’accident s’est produit, son corps commence à se décomposer », rapportent des habitants dans le district de Tuléar II.

Le nombre de victimes du fleuve de Fiherenana, depuis le début de l’année, remonte à six, avec ce dernier cadavre. Une femme et son enfant, ainsi que trois autres adultes y ont trouvé la mort, il y a quelques semaines, selon le rapport de la Gendarmerie dans la région d’Atsimo Andrefana. Des pluies diluviennes dans le district de Sakaraha ont entraîné la montée du fleuve ainsi que la pression du fleuve. Ce qui aurait causé ces accidents. « Ce sont des personnes qui ont tenté de traverser le fleuve mais ont échoué, à cause de la forte pression du fleuve », explique les habitants à Tuléar II.

Les membres du gouvernement vont sûrement dire que c’est dû à une imprudence, comme le cas des cinq personnes qui se sont noyées dans ce même fleuve, suite à quoi ils ont lancé un appel à la prudence, à l’endroit des habitants. C’était le 20 janvier, lors de leur visite sur place, après l’appel en détresse des autorités locales sur les dégâts de la déviation de l’eau du lit de fleuve de Fiherenana.

M.R.