Le traitement de la tuberculose multi-résistante évoluera. L’introduction d’un nouveau médicament est en vue.

Réduire la durée du traitement de la tuberculose multi-résistante (TB-MR). Telle est l’ambition du ministère de la Santé publique et de ses partenaires, dans la lutte contre la tuberculose. Ainsi, le traitement de la TB-MR pourrait passer de dix-huit à neuf mois, prochainement. Parmi les stratégies du ministère de la Santé publique et de ses partenaires, figure l’introduction d’un nouveau médicament de traitement de la tuberculose, au cours de cette année, comme l’a indiqué le professeur Radonirina Andrianasolo, directeur du Programme national de la lutte contre la tuberculose (PNLT), hier.

Par ailleurs, l’Organi­sation mondiale de la Santé entend mettre en place la stratégie DOTS qui consiste en un diagnostic et une prise en charge sous observation médicale, et des suivis médicaux étroits et réguliers de tous les patients. Le centre National de Référence des Mycobactéries (CNRM) à l’Institut Pasteur de Mada­gascar (IPM) va y contribuer en assurant la confirmation du diagnostic et le suivi bactériologique des patients sous traitement de TB-MR.

Trente mille nouveaux cas

Généralement, la TB-MR est due à une utilisation à mauvais escient ou incorrecte des antimicrobiens, l’administration de formules inefficaces de médicaments et l’arrêt prématuré du traitement. En cas de retard du traitement, elle est mortelle et risque de se propager.

Madagascar est classé parmi les pays à haute prévalence de la tuberculose. Quelque 30 000 cas de tuberculose ont été déclarés en 2016. « Cette statistique montre l’ampleur de la maladie », précise un communiqué du ministère de la Santé publique. Le professeur Radonirina Andrianasolo précise que les cas de TB-MR ne sont pas nombreux. « Elle ne représente que 1 % des tuberculeux », rajoute-t-il.

Pour lutter contre la tuberculose, le ministère de la Santé publique a consolidé la gratuité de la détection de la tuberculose multi-résistante, la gratuité de la prise en charge des malades, surtout des groupes vulnérables, au niveau de tous les Centres de Diagnostic et de Traitement, publics ou privés, l’extension des Centres de Diagno­stic et de Traitement (CDT), l’amélioration du plateau technique par l’acquisition d’appareils de haute technologie, tels que le genexpert et la radiographie numérique. La journée mondiale de la lutte contre la tuberculose est célébrée, ce jour.

Miangaly Ralitera