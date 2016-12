Hafampana indray ny adihevitra. Ny talata 13 desambra izao, no hodinihina sy handalo fankatoavana eo anivon’ ny Antenimierampirenena ny volavolan-dalàna mifehy ny fampihavanam-pirenena.

Mialoha izany anefa, dia efa mialoalo eny Tsimbazaza ny fitsipahana ny ankama­roan’ ireo andininy sasantsasany ao anatin’ity volavolan-da­làna ity, indrindra fa ny momba ny fananganana ny Filankevitry ny fampihavanana malagasy (FFM). Vao nodinihina tamin’ny fivoriam-baomiera isan-tsokajiny ny andininy maha­kasika ny FFM, ka maro sahady ny fanitsiana noentina tamin’izany. Voalaza fa «tsy ankasitrahan’ireo depiote ny andraikitra sasany hosahanin’ ny FFM, izay mipaka hatrany amin’ny faritra». «Be loatra ny vola holaniana amin’izany, ka tokony hiverenana jerena ny firafitry ny FFM ary hahena ny isan’ireo mpikambana ao aminy», hoy ny depiote iray akaiky ny fitondrana, nanatrika ny fivoriam-baomiera, teny Tsimbazaza.

Tsy manaiky ho diso anjara

Araka ny efa nambaran’i Maka Alphonse, isan’ireo namolavola ity volavolan-da­làna mifehy ny fananganana ny FFM ity anefa dia ny «mba hahafahana manainga izay fampihavanam-pirenena hatreny ifotony no antony hametrahana ireo rafitra isam-paritra ireo».

Voalaza ihany koa anefa fa miady fo mafy ny mba ho isan’ireo hanana solontena handrafitra ity rafi-panjakana hisahana ny famotsoran-ke­loka ity ihany koa ireo mpanao politika mitonona ho niha­ram-boina nandritra ireo krizy nisesisesy nitranga teto Madagasikara nanomboka tamin’ ny taona 2002. Tsy miombon-kevitra amin’izy ireo anefa ireo depiote mandrafitra ny Antenimierampirenena.

An-kilan’izay, noesorina tsy ho isan’ireo lahadinika amin’ ity fivoriana ity ilay volavolan-dalàna mamaritra ny asan’ilay Fitsarana manokana hisahana ireo raharaha mifandraika amina heloka ara-toekarena sy ara-bola ary amin’ny lafiny hetra, izay isan’ny tafiditra ao anatin’ny volavolan-dalàna mifehy ny Fampihavanam-pirenena. «Maninona moa no hoe atomboka tamin’ny 2009 ny fe-potoana hamongarana ireny raharaha ireny. Miharihary fa misy ambadika politika hoentina hanakantsa­kanana olona iray izany Fitsarana ma­nokana izany, ka tsy azo ekena», hoy i Christine Razanamahaso, depiote voafidy avy amin’ny vovonana Miaraka amin’ny prezidà Andry Rajoelina (Mapar). Voalaza anefa fa tsy manaiky lembena­na ary mihevitra ny tsy maintsy handinihana ity volavolan-dalàna ity ao anatin’ny fotoana fohy ireo depiote akaiky ny

fitondrana.

Juliano Randrianja