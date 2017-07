Des tirs nourris ont résonné pendant près deux heures à Ampamoizankova Tsiroanomandidy dimanche aux petites heures. L’affronte­ment a fait un mort dans les rangs des dahalo. Trente bovidés qui venaient d’être dérobés ont été récupérés.

Vers 1 heure du matin, quatorze dahalo armés de fusils de chasse ont sévi dans le village de Bevato. Après avoir rassemblé une cinquantaine zébus, dérobés en catimini, ils ont pris la fuite dans un salve de coups de feu, réveillant ainsi les environs.

Dans la panique, les riverains ont compté les bœufs dans leurs enclos respectifs. Sitôt le vol constaté, ils ont engagé une poursuite aux côtés de quatre gendarmes et d’un militaire du détachement autonome de sécurité.

La fusillade a fait rage lorsque les deux camps sont tombés nez-à-nez au sommet d’Ampamoizankova. Se heurtant à la puissance de feu des éléments des forces de défense et de sécurité qui les prenaient en tenaille, les voleurs de bétail ont renoncé à leur butin et abandonné sur le champ de bataille le corps inerte de leur compère abattu. Le troupeau a été restitué à leurs propriétaires.

A.M.