Cinq personnes, dont un militaire, deux civils et deux dahalo, ont perdu la vie dans un affron­tement à la suite du vol d’une soixantaine de zébus à Bemahatazana, Tsiroanomandidy.

Un affrontement avec des dahalo s’est soldé par la mort d’un militaire et de deux civils, hier, dans la commune rurale de Bemaha­tazana, district de Tsiroanomandidy. Les défunts faisaient partie d’un groupe qui s’est lancé à la poursuite de dahalo. Ces derniers avaient volé une soixantaine de zébus dans le village de Beraketa, fokontany d’Andriambe sise dans ladite commune.

Armés d’armes de guerre, une demi-douzaine de dahalo ont attaqué le village, mais à peine ont-ils quitté le village que l’alerte a été donné. Les fokonolona, avec un soldat à leur tête, se sont alors lancés à la poursuite des bandits. Mais ces derniers ont immédiatement ouvert le feu, tuant sur le coup un civil et blessant grièvement le militaire. Ce dernier a été immédiatement transporté à l’hôpital mais a succombé à ses blessures sur le chemin.

Deux dahalo morts

Les dahalo ont ensuite repris leur fuite, mais les habitants du fokontany n’entendaient pas se laisser voler sans réagir. Ils se sont alors remis à la poursuite des malfaiteurs, et les ont rattrapés à trois kilomètres de leur village. Les fusillades ont à nouveau repris, et un autre civil est tombé sous les balles des dahalo. Le bilan aurait pu être plus grave si les gendarmes, alertés entretemps par le chef de fokontany, n’étaient pas venus à la rescousse.

Le renfort était en nombre largement supérieur aux assaillants. « Cinq gendarmes du poste avancé et sept autres dirigés par un officier de Tsiroanomandidy, renforcés par trois militaires du détachement armé de sécurité (DAS) se sont rendus sur place pour arrêter les dahalo et protéger les personnes et leurs biens », confie une source auprès de la gendarmerie de Tsiroanomandidy.

Les affrontements ont gagné en intensité, et deux dahalo y ont perdu la vie. Les quatre autres ont pris la fuite, abandonnant leur butin. Les zébus récupérés ont été remis à leurs propriétaires tandis que les fuyards sont encore recherchés.

Hajatiana Léonard