Scène digne du Far West dans le Bongolava. Une rixe entre un soldat de première classe du Détachement d’appui à la sécurité (DAS) et un bagarreur s’est soldée par deux coups de feu mortels. Les faits se sont produits samedi soir, aux environs de 19h, à Mangavilany, commune de Kiranomena, district de Tsiroanomandidy.

Une réunion sur l’indemnité des forces de DAS se déroulait au village, dans l’après-midi lorsqu’un homme ayant un verre dans le nez, selon la gendarmerie, est venu la perturber. « Il s’est jeté sur le soldat et a essayé de le dépouiller de son fusil d’assaut kalachnikov AKM. Brusquement un tir est parti », a rapporté le commandant de brigade (CB) locale. Ce premier coup de feu a été tiré en l’air. La réunion a pris fin. Sur le chemin de retour chez lui, le militaire a été encore poursuivi. Son adversaire l’a bousculé une deuxième fois en attrapant son kalachnikov. Alors qu’ils étaient à terre, la gâchette a été accidentellement pressée, selon les informations du CB qui a dressé le constat avec deux sergents-chefs et le médecin.

Le civil âgé de 43 ans a reçu une balle dans le ventre et est décédé sur le coup. Le corps de la victime a été acheminé au centre hospitalier de base II (CSBII) local. Le mobile du crime n’est pas déterminé, d’après les explications du CB.

Hajatiana Léonard