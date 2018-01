Ayant fait ses armes dans la société civile, Tsiory Randrianarivony, estime toutefois, que pour faire bouger le système il faudrait d’abord en faire partie. Pour lui, faire de la politique est un devoir pour la jeunesse.

• Après avoir été actif dans la société civile, vous avez choisi de faire de la politique. Pourquoi ?

- En fait, pour moi, le devoir d’un citoyen ne doit pas se limiter à sa simple carrière professionnelle. Chacun a le devoir et le droit d’apporter sa contribution, aussi modeste soit-elle, au redressement de cette belle Nation. C’est l’essence même de la citoyenneté. Au contraire, ne pas faire de la politique est comme une non-assistance à personne en danger, c’est comme renier sa citoyenneté. Personnel­lement, en parallèle avec ma carrière professionnelle, j’ai choisi d’être actif dans la politique après mes débuts enrichissants dans la société civile, car je pense que la politique est la meilleure façon de faire avancer ce pays. Il est grand temps d’intégrer le système pour pouvoir rectifier le tir au lieu de toujours se plaindre dans les sociétés civiles. Ces dernières sont faites pour les critiques alors que les partis politiques sont faits pour les solutions. Diaboliser les politiciens ne sert à rien car ceux qui diabolisent les politiciens ne sont-ils pas eux aussi des politiciens ? J’avoue ne pas comprendre ces gens qui se disent techniciens et qui osent dire que les politiciens n’ont plus leur place en politique alors qu’eux-même, ils seront des politiciens une fois au pouvoir.

• De plus en plus de jeunes s’engagent dans la politique actuellement. Selon vous quelle en serait la raison ?

- Ces dix dernières années, l’on assiste à une nette amélioration de la démocratie à Madagascar. Le culte d’idées commence à y imposer sa présence au détriment du culte de la personnalité. Les jeunes commencent à prendre goût à la politique car les compétences sont valorisées dans les nominations aux hauts emplois. Les jeunes commencent à prendre conscience de leurs potentialités en faisant de la politique. Nous avons les compétences et la maturité s’acquiert en accumulant de l’expérience. Personnellement, je me dis que les jeunes sont les mieux placés pour défendre la place que devraient avoir les jeunes en politique.

• Dans ce monde impitoyable que peut être la politique, s’y engager jeune ne mettrait-il pas en danger sa carrière professionnelle ? Particulièrement pour vous qui êtes dans la fonction publique ?

- C’est vrai qu’à Mada­gascar la politique est un monde impitoyable et pourrait même mettre en danger la carrière professionnelle pour nous qui sommes dans la fonction publique. Mais je pense que, du moment qu’on tait ses ambitions politiques ou ses convictions politiques dans le milieu professionnel, tout devrait aller pour le mieux. L’essentiel est de respecter ses supérieurs hiérarchiques dans ses convictions politiques et faire son travail convenablement. Il faudrait juste respecter les moments et lieux propices pour chaque chose, la religion à l’église, le travail au bureau et la politique aux urnes.

• Faire de la politique lorsqu’on est fonctionnaire, est-ce compatible ?

- Comme je l’ai dit, les moments et les lieux doivent être propices à chaque chose. La question ne devrait même pas se poser car le statut général des fonctionnaires nous interdit de faire de la politique dans les bureaux, mais comme tout citoyen qui se respecte, chacun a le droit et selon moi, doit faire de la politique à sa manière. Pour le moment, ma politique à moi, c’est de m’occuper de mes deux enfants pendant un certain temps tout en méditant sur la chose publique.

• Selon vous, la jeunesse est-elle un atout ou une faiblesse en politique ?

- La jeunesse est un atout politique car c’est un élément pourvoyeur de compétences. L’on dit souvent que la jeunesse est notre avenir mais je dis que la jeunesse est le présent. Il faut donner l’opportunité à un jeune d’être un haut fonctionnaire de l’État s’il en a les compétences et la maturité nécessaire. J’aimerais poser cette question aux jeunes, pourquoi attendre 50 ou 60 ans avant de se lancer dans la politique alors que vous le pouvez à l’âge de 40 ans, l’âge auquel vous êtes encore en pleine possession de vos moyens ?

• N’empêche qu’il s’agit d’un monde mal vu, surtout par une grande partie de la jeunesse. Pourquoi devrait-elle s’y engager ?

- Je vous le redis, nous sommes le présent. Participons au présent afin d’améliorer ensemble notre futur. Retenons les leçons du passé pour ne pas rater ce présent et pour influer sur le futur. Si nous voyons mal la politique, c’est à nous d’en changer les pratiques, c’est à nous d’en changer les orientations. Nous avons les idées, nous avons les compétences et nous avons la vigueur. Et encore une fois, arrêtons de blâmer nos aînés, car nous sommes tous responsables de nos échecs.

• La désillusion face aux dérives de la politique n’en serait-elle pas la raison ?

– Oui, j’admets que la désillusion vis-à-vis de la politique est la raison principale du manque d’enthousiasme des jeunes, mais le monde ne se fait pas en un jour. Si tous les jeunes comme moi estimons et sommes convaincus que l’engagement politique doit être notre contribution fondamentale au redressement de notre pays, alors les choses pourraient s’améliorer progressivement. Il faut néanmoins être réaliste sur le fait que, tant qu’ils seront au chômage et tant qu’ils n’auront pas de quoi manger, ils ne s’intéresseront jamais à la politique.

• Les jeunes, du reste, contribuent en grande partie au fort taux d’abstention aux élections. En cette année électorale, comment les convaincre d’adhérer au processus et devenir une force pour la démocratie à Madagascar ?

– Je crois que les efforts pour l’adhésion massive au processus électoral doivent être renforcés pour que la jeunesse soit une force pour la démocratie à Madagascar. Nous, au sein de Liberty 32, avions consentis des efforts considérables en ce sens en 2013, et je crois que d’autres sociétés civiles continueront de le faire pour cette année électorale. L’État ne doit pas être en reste en matière de sensibilisation sur ce domaine. J’estime également que les partis politiques qui présenteront des candidats doivent avoir les moyens de sensibiliser la population à aller voter, car elles semblent oublier qu’à part la prise de pouvoir, elles ont également, un rôle d’éducateurs politiques.

La prise de pouvoir et l’éducation politique sont les raisons d’être d’un parti politique.

Propos recueillis par Garry Fabrice Ranaivoson