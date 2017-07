Le parquet renvoie deux jeunes femmes d’une vingtaine d’années, dans la maison centrale d’Antanimora. Elles sont impliquées dans une tentative de meurtre qui s’est produite à Tsimbazaza, mercredi dernier. Fixées sur leur sort, elles ont été déférées vendredi, après leurs trois jours de garde à vue et d’enquête, à la brigade criminelle (BC) d’Anosy. La victime, un jeune homme de 21 ans, se trouve toujours à l’hôpital et est tombé en syncope, si l’on se tient aux informations livrées par un médecin. Le mobile du crime semble toujours flou, mais « la charge qui pèse sur les deux prévenues est principalement celle d’une tentative de meurtre », confirme un policier judiciaire. La date du procès n’a pas encore été fixée. Aucune autre affaire dans laquelle pourraient être impliquées les deux jeunes femmes, n’a été signalée par la BC section 3.

Dans la nuit de mardi, trois jeunes gens venant d’Ankadindratombo, sont allés dans un bistrot, pour acheter du jus. L’une des jeunes femmes s’y trouvant, dégaine brusquement son couteau et a lardé d’un coup, l’un d’entre eux. La scène s’est déroulée dans un bar en face du portail de l’Assemblée nationale.

H.L.