Le marché de Petite Vitesse devrait être démoli pour un projet de construction d’un grand marché et parking. Le projet est source de contestation.

Nouveau projet en cours. La commune urbaine d’Antananarivo (CUA) projette la construction d’un marché à étages, et d’un parking sous terrain sur le marché de la petite Vitesse à Tsaralalàna. « Les marchands des rues devraient être introduits dans ce nouveau marché pour désengorger la circulation dans la ville. Ceux qui ont été déjà dans ce marché auront aussi leur place, lorsque l’infrastructure s’achèvera», explique Edison Razafitsihoarana, directeur du Développement et de l’Urbanisme au sein de la CUA, hier.

Ce marché est prévu pour mille deux cents occupants. Les marchands de rue et ceux qui occupent les lieux, à l’heure actuelle, seront accueillis au rez-de-chaussée. Des boxes seront, en outre, installés au premier étage.

Les travaux de construction devraient commencer au début de l’année prochaine. Actuellement, la magistrature de la ville d’Antananarivo procède au recensement des commerçants à insérer dans cette nouvelle infrastructure en vue.

Contestation

Pour réaliser ce projet, la CUA envisage de raser totalement les infrastructures existantes. Les marchands qui s’y trouvent, actuellement, devront ainsi quitter « temporairement » les lieux. « Ils seront déplacés dans un bâtiment de la commune au « Madarail » pendant l’exécution des travaux, poursuit ce responsable de la CUA.

Cette décision n’a pas enchanté les concernés. Ils ont manifesté dans le marché de la Petite Vitesse à Tsaralalàna, hier, pour tirer la sonnette d’alarme. « Nous contestons la démolition du marché. Et nous refusons de quitter les lieux », crient-ils. Les concernés craignent de perdre définitivement leur place.

Ce projet à Tsaralalàna est le même que celui qui devrait être construit à l’Esplanade Analakely, dont la CUA a fait une déclaration très médiatisée, il y a quelques mois. Mais jusqu’ici, l’infrastructure n’a pas vu le jour. À la place, ce sont des pavillons qui ont été construits. Edison Razafitsihoarana affirme que ce projet verra le jour. « Les travaux de construction devraient commencer avec ceux de Tsaralalàna », avance-t-il.

Le directeur général de l’Aménagement du territoire au sein du ministère d’État en charge des Projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’infrastructure, Gérard Andriamano-hisoa, rappelle que la CUA devrait déposer une demande d’autorisation de construire, pour réaliser ces projets de construction. « Elle devrait se conformer à la loi », souligne-t-il. Il signale que le projet de construction des pavillons sur l’esplanade d’Analakely ne respecte pas le plan d’urbanisme. « L’affectation du lieu est un parking et non un marché. Un décret est nécessaire pour transformer son affectation. La commune peut déposer son dossier de demande de régularisation, l’État est prêt à l’aider », poursuit-il. La CUA réplique, en soulignant qu’elle a lancé ces travaux dans les normes, et que techniquement, la construction des pavillons est en règle.

Miangaly Ralitera