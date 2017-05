Samedi, la population de Tsarahonenana s’abat sur un membre du parti politique du régime soupçonné d’avoir détourné des aides financières au fokontany.

C’est le ras-le-bol dans le fokontany de Tsarahonenana. Un politicien était à bout de force samedi, suite à une punition sanglante du peuple. Ce dernier l’a roué de coups après qu’il est sorti de sa maison le matin, selon un témoin local. Toujours d’après les explications, la victime a été impliquée dans des affaires de détournement de fonds, au niveau du fokontany. « Des aides financières valant des millions d’ariary ainsi que des vivres octroyés par différentes organisations non gouvernementales (ONG) avaient été accaparées », a indiqué un enseignant.

Les forces de l’ordre se sont dépêchées sur les lieux pour le constat et les investigations. Une source proche de l’enquête a signalé que la victime n’a pas encore pu être entendue à cause de ses blessures et de son état de santé. « Elle se trouve toujours à l’hôpital et suit des soins intensifs », a-t-elle souligné. La foule furieuse avait été dispersée après avoir livré le politicien à une vindicte populaire. Aucune arrestation n’a toutefois été confirmée par les éléments de la gendarmerie qui se sont diligentés sur les lieux d’assaut. La famille de la victime promet d’aller déposer une plainte à la gendarmerie contre les assaillants.

Rapport

Une source au sein des deux ONG partenaires du fokontany de Tsarahonenana a appris que ces dernières ont réclamé la semaine dernière, un rapport écrit des infrastructures construites depuis le mois de décembre 2016. « Cela n’a pas pourtant été remis au jour prévu, voire, aucun résultat », a-t-elle regretté. Une inspection requise par les partenaires sera menée à partir de cette semaine, selon la meme source.

La victime fait partie d’un parti politique proche du régime, mais aucune version du comité local n’a pas encore été avancée. La population locale aurait attendu un changement des leaders au sein de son quartier, si l’on s’en tient aux dernières recommandations pour l’année 2017 reçues par une ONG collaboratrice.

Hajatiana Léonard