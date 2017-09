Célébrer l’excellence. C’est dans cet ordre qu’a été annoncée, hier, au siège de DHL Ankorondrano, la liste des finalistes qui auront l’honneur de concourir pour le prestigieux trophée Bernard Ramanantsoa. Dans le principe de contribuer au développement économique des entreprises à travers les partages de formations d’excellence, l’École des Hautes Études Commerciales de Paris a installé une de ses antennes en terre malgache. Depuis le mois de mai, l’école a, ainsi, lancé des appels à candidature au sein de toutes les entreprises malgaches.

« Nous sommes conscients que beaucoup d’effort ont été accompli par les chefs d’entreprise afin d’améliorer leur système de management. C’est pourquoi, nous avons initié ce concours, pour honorer ce qui se fait de mieux à Madagascar en termes d’entreprenariat », explique Mamy Rakoton­drainibe, président de HEC Exed Community Mada­gascar.

Nombreux soutiens

Sur plus de six cent entreprises contactées, cent quatorze ont répondu positivement à l’appel à participation. Une trentaine ont été retenues pour la phase finale, qui se déroulera le 30 septembre au palais d’État d’Ambohitsirohitra, sous le parrainage du président de la République.

En tout, la trentaine de finalistes se partageront quatorze prix dont des catégories telles que Service clientèle, Notoriété, gestion des Ressources humaines, meilleur manager, meilleur sous-traitant, meilleure entreprise sur le marché local et meilleure entreprise sur le marché international. Les gagnants auront la possibilité de jouir d’un appui de l’école ainsi que des soutiens techniques financiers et médiatiques afin de promouvoir leurs activités.

