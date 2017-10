La cérémonie de remise des prix de la première édition du prix de l’excellence des entreprises malgaches a vu les meilleures primées à Ambohitsirohitra.

L’esprit d’excellence primait au palais d’État d’Am­bo­hitsorohitra, samedi soir. La cérémonie de remise de trophée HEC Paris Bernard Rama­nantsoa aux 11 lauréats dans divers domaines de l’entrepreneuriat y a été effectuée sous le parrainage du président de la République malgache, Hery Rajao­nari­mampianina, de l’Ambas­sadeur de France à Mada­gascar, Véronique Voulan ainsi que du président d’honneur d’HEC Paris, Bernard Ramanantsoa en personne, de Solofo Rasoarahona de la CCIPM. Organisé en vue de reconnaître et célébrer le succès des entreprises, ce concours ambitionne de mettre l’esprit d’excellence des sociétés primées, dans leurs domaines respectifs, au-devant de la scène afin de servir de modèle et de référence pour toutes les autres. À ce sujet, Bernard Ramanantsoa a souligné qu’« il faut reconnaître la créativité, le talent et le professionnalisme des entreprises malgaches. Mon souhait, c’est que ce jour soit le premier d’une longue lignée».

Plus de six cent entreprises ont présenté leurs dossiers pour de différents thèmes dont Service clientèle, notoriété d’entreprise et de marque, ressources humaines, meilleur sous-traitant et meilleure entreprise. Les noms des finalistes ont été dévoilés deux jours avant la date fatidique et seulement onze d’entre eux ont pu prétendre au titre tant convoité. Ces onze lauréats bénéficieront d’une

formation offerte par l’ambassade de France à Madagascar, une formation auprès de l’ISCAM, une formation auprès de l’HEC Paris et certains d’entre eux ont également bénéficié d’une enveloppe de deux millions et demi d’ariary.

Notoriété confirmée

« Les procédures et critères d’évaluation ont été conçus afin que la reconnaissance HEC soit la plus transparente et le plus équitable possible », a souligné le président du jury, Francis Rajaobelina. À titre d’illustration, concernant la catégorie « notoriété d’entreprise », un panel de jury a été mis en place, formé en effet par des journalistes

économiques, des autorités publiques…, pour confirmer les marques les plus connues, les meilleures références, les produits de meilleure qualité, les produits ou services de référence. Ou encore en matière de « gestion de ressources humaines » où il a fallu identifier la qualité globale en planification et développement de compétences des employés. « Raison pour laquelle on peut être bon, meilleur et excellent, les onze lauréats qui ont été primés le confirment », a conclu le président de la République lors de son allocution.

Les gagnants

Meilleur employeur catégorie de 11 à 100 salariés : DELTA AUDIT

Meilleur employeur catégorie plus de 100 salariés : SMARTELIA

Meilleur service clientèle (moins de 10 salariés) : CFRH Institut

Meilleur service clientèle (11 à 100 salariés) : SOLIDIS S.A

Meilleur service clientèle (plus de 100 salariés) : G4S

Meilleur sous-traitant : COREALI

Meilleure notoriété : YMAGOO

Meilleure notoriété (11 à 100 salariés) : RDJ

Meilleure notoriété (plus de 100 salariés) : SOCOLAIT

Meilleur manager de l’année : ACEM MADAGASCAR

Entreprise de l’année : SOCOLAIT

Harilalaina Rakotobe