Le niveau des hostilités entre les grévistes du SMM et SGM et l’État central est monté d’un cran, hier. Des éléments des forces de l’ordre ont investi le tribunal d’Anosy.

Manu militari. Les justiciables ayant fait le déplacement au tribunal de première instance (TPI) d’Antananarivo, à Anosy, ont trouvé des portes closes, hier. La raison est que le Syndicat des magistrats de Madagascar (SMM), et celui des greffiers de Madagascar (SGM) ont décidé de durcir le ton de leur grève.

Les grévistes ont, ainsi, dressé des bancs devant l’entrée du palais de Justice et s’y sont installés. Si la porte principale du bâtiment était ouverte par intermittence, et que l’entrée sur l’aile droite restait accessible au personnel et au public, la grille principale était, cependant, scellée par une chaine cadenassée.

En milieu de matinée, une personne se présentant comme étant un huissier de justice, accompagné d’éléments des forces de l’ordre, s’est présenté pour demander aux grévistes d’ouvrir la grille. Il a essuyé le refus de ces derniers, qui exigeaient au préalable de voir le mandat attestant sa mission.

L’acte en question a mis plusieurs minutes avant d’être présenté aux syndicalistes. Entre temps, le ton est monté. L’huissier de justice et les forces de l’ordre ont pourtant insisté pour exécuter l’ordre qui leur aurait été donné par leur supérieur.

La chaîne cadenassée, ayant scellé la grille, a alors été brisée à coups de marteau. Après quelques heures d’accalmie, la situation s’est une nouvelle fois envenimée.

Une rixe entre des éléments des forces de l’ordre et grévistes s’est déclenchée dans les travées du palais de Justice, aux alentours de 15 heures. Des poudres asphy­xiantes auraient même été répandues pour disperser les grévistes, selon certains.

Sommation

« C’est en utilisant la force qu’ils pensent donc avancer ? Devons-nous ainsi nous attendre à des arrestations ? Nous voulons savoir pourquoi était-il nécessaire d’envoyer un huissier de justice et des forces de l’ordre. Nous sommes dans l’enceinte du tribunal, et non pas sur la place du 13 mai », a réagi Fanirisoa Ernaivo, présidente du SMM. « Lors de la rencontre d’hier, on nous a promis que des efforts seraient faits pour réaliser rapidement nos revendications. Serait-ce donc la concré­tisation attendue ? », a pour sa part, déclaré Tiaray Fanahimanana, vice-président du syndicat des magistrats.

En marge d’une cérémonie de remise de matériel informatique à son département, au même moment, Alexandrine Elyse Rasolo, ministre de la Justice, a déclaré: (…) Je suis surprise d’entendre que la présidente du syndicat des magistrats, accompagnée d’individus, a placé des chaînes sur les grilles du tribunal. Il est inacceptable d’interdire l’accès à un bureau de l’administration publique aux employés et aux citoyens qui y ont des affaires à traiter. La garde des Sceaux a, du reste, ajouté que c’était pour ouvrir la grille qu’une réquisition des forces de l’ordre pour prêter main forte a été faite.

Sur le plateau d’une chaîne privée de la capitale, hier soir, Fanirisoa Ernaivo, s’est défendue en soutenant que l’Exécutif veut juste prouver le mensonge selon lequel la grève n’est pas suivie. Au contraire. Et ce sont les services de sécurité du tribunal qui ont placé cette chaîne, car lorsqu’il n’y a pas d’employé, le palais de Justice doit toujours être fermé. Dans toutes les au­tres juridictions, les tribunaux ont été clos. Pourquoi, à Antananarivo, ont ils forcé l’entrée ?. À Anosy, dans la matinée, la magistrate a pesté contre le fait que l’autorité judiciaire soit piétinée.

Une rencontre entre la ministre de la Justice et des représentants des deux syndicats s’est déjà déroulée à Faravohitra, mercredi. Cela n’a visiblement pas suffi à apaiser la tension. Le SMM et le SGM ont d’emblée affirmé qu’ils poursuivraient leur grève illimitée, jusqu’à la concrétisation des accords conclus durant le face-à-face.

Dans une déclaration lue sur les médias nationaux, hier soir, le ministère de la Justice somme tous ceux qui referont pareils abus qu’il prendra ses responsabilités pour assurer la continuité des affaires judiciaires. Les hostilités sont déclarées.

Garry Fabrice Ranaivoson