Ajourné. Derrière les barreaux depuis août 2016, l’ancien membre du Conseil supérieur de la Transition (CST), Alain Ramaroson est retourné dans sa cellule à Antanimora, hier après

l’annonce du report de son procès et du refus de sa demande de liberté provisoire. Indignés, les proches de l’homme politique, venus le soutenir, ont exprimé leur colère face à cette décision, en faisant la comparaison avec la femme d’affaires du moment, Claudine Razai­mamonjy. Certains n’ont pas hésité à crier : « Pourquoi Claudine bénéficie d’un traitement de faveur, alors que notre père n’en a pas ».

Selon l’un des avocats d’Alain Ramaroson, maitre Mamy Andriatsiafara : « On peut constater que les autres personnes qui ont comparu pour d’autres raisons ont tous eu leur liberté provisoire, alors qu’on nous l’a refusée ». En effet, à part Alain Ramaroson, deux autres personnes ont demandé la liberté provisoire, dont l’inculpé pour trouble public sur l’affaire de la fausse rumeur concernant l’écroulement du tunnel d’Ambanidia.

Prévu à neuf heures, le procès n’a pas eu lieu pour presque les mêmes raisons que le 6 juin, à savoir l’absence de quelques concernés qui n’ont pas encore

reçu leur convocation. « Sans vouloir jeter le blâme sur les greffiers, ces personnes n’ont pas reçu de convocation, en raison de la grève de la semaine dernière. Il faut qu’ils la reçoivent au moins huit jours avant la date du procès », a expliqué l’avocat d’Alain Rama­roson.

Dans un entretien avec l’un des proches de l’ancien CST, Rochel Rafanome­zantsoa, il déclare que la situation est assez étonnante. « Alain Ramaroson est détenu pour une affaire familiale. Cependant, nous affirmons que cela est purement politique, à en juger la stagnation de son dossier au ministère depuis huit mois environ », a-t-il déclaré avant d’ajouter, « maintenant que nous sommes venus pour le procès, on nous fait encore attendre ». Dans l’émotion, il évoque le cas de Claudine Razaimamonjy. « Une certaine personne a bénéficié de traitement de faveur comme la résidence surveillée ou autre, alors qu’elle a commis des actes encore plus graves », a-t-il déclaré avant d’enchaîner

« Nous demandons la mise en place de l’État de droit car c’en est trop, tout le monde doit être traité de façon égale ». Durant cet entretien, des personnes ont fait signe au porte-parole de l’inculpé, d’arrêter de parler pour éviter d’engendrer d’autres problèmes.

En tout cas, Alain Rama­roson doit encore attendre le 18 juillet pour que son procès se fasse, dans l’espoir que les convocations soient distribuées à temps aux intéressés.

Loïc Raveloson