Renforcement de capacité. Des cadres de la direction de la Dette publique (DDP) suivront un programme de formation assuré par l’Institut de formation et de recherche des Nations Unies (Unitar). Appuyé par la Banque arabe pour le développement en Afrique (Badea), ce programme d’assistance entre dans le cadre des réformes engagées dans la gestion de la dette publi­que du ministère des Finances et du Budget (MFB).

Selon un communiqué émanant de ce ministère publié hier, « le programme de formation va durer deux semaines. Il consiste en des cours interactifs auxquels participeront jusqu’à 25 cadres par module, et comportera des présentations par des experts de haut niveau, des discussions, des études de cas et des exercices pratiques en groupes ».

À l’issue de cette formation, les cadres de la DPP devront avoir la capacité de négocier des financements publics, d’assurer le suivi des projets d’investissements publics et rétablir une stratégie de gestion des dettes intérieures, permettant au Trésor public de mobiliser les ressources financières nécessaires pour couvrir ses besoins de financement et honorer ses engagements.

R.A.