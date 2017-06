Sur une cinquantaine de questions posées par les députés, hier, lors de la séance de questions réponses avec le gouvernement à l’Assemblée nationale, au moins, la moitié exige des réponses fermes sur l’état des infrastructures routières laissées pour compte. La députée d’Amboasary atsimo, Solange Angèle a demandé ce qu’est devenue la réhabilitation de la RN 13, reliant Ihosy à Taolagnaro.

La parlementaire a en outre, revendiqué la réfection des routes en pleine ville de sa circonscription. Nicolas Randrianasolo, député élu à Betroka, dans la région Anosy se dit frustré par la non réfection des cinq kilomètres de routes dans la commune de Betroka. Kathy, celle élue à Mananjary, région Vatovavy Fitovinany, quant à elle, se dit frustrée de la promesse non tenue sur la réhabilitation du pont d’Anjilajila, prévue être financée par la Badea. La route en pleine ville de Mananjary, longue de cinq kilomètres se trouve, selon elle, dans un état pitoyable.

Pareil pour la ville de Vatomandry dans la région Est. «Qu’en est-il réellement des 137 km reliant Antsiranana à Ambanja qui se font en cinq heures de temps » a demandé Jocelyne Rahelihanta, députée élue à Antsiranana I, au ministre des Travaux publics Eric Razafimandimby. «Est-il possible de réhabiliter la route menant vers Morondava à partir de Dabaraha sur la RN9» s’est demandé Tovonay, le député de Manja, de la région Menabe. «Les panneaux de signalisation sur la RN2 ont disparu de la circulation et peuvent entraîner des accidents graves» alerte le député Ahmad Mohamad, élu à Fénérive Est. La liste est encore longue. Attendons les réponses du ministre responsable ce jour.

Mirana Ihariliva