La conférence des travailleurs de Madagascar (CTM) a dénoncé l’existence de cent sociétés illégales, découvertes entre janvier et juillet. La grande majorité est localisée à Antananarivo-ville et ses environs, selon une longue liste envoyée par la CTM, hier. « C’est par rapport aux plaintes déposées par les employés que nous avons pu déceler ces sociétés », explique Rémi Henri Botoudi, président de la CTM, lors d’une conférence de presse donnée à Behoririka, hier.

Ces sociétés font de fausses déclarations, des déclarations partielles ou encore par le non enregistrement de leurs employés à la Caisse nationale de la Prévoyance sociale (Cnaps). « Les unes n’ont pas déclaré le salaire réel de leurs employés. Les autres n’ont enregistré qu’une partie de leurs employés ou n’ont versé qu’une partie de leurs cotisations. Tout cela pour échapper au versement de leur part de cotisation », explique Lalao Rasoa­mananoro, secrétaire général du FISEMARE.

La plupart de ces affaires seraient déjà envoyées au niveau de la justice. Leur poursuite serait, toutefois, difficile. « Certaines de ces sociétés ont changé d’identité. Et lorsqu’on déclenche la poursuite, elles n’existent plus», ajoute Rémi Henri Botoudi.

Les inspecteurs de Travail auraient du mal à intervenir. « Les directions régionales des inspecteurs du Travail ne disposent pas de moyens pour faire des descentes, vu qu’elles n’ont pas de budget y afférent. Leur personnel utilise les moyens de transport en commun pour effectuer leur mission », précise Hermann Tandra, directeur général du Travail au sein du ministère de la Fonction publique, de la réforme de l’administration, du travail et des lois sociales (MFPRATLS), qui réclame du budget pour ces directions.

Plainte des syndicats de travailleurs

La CTM a réagi face à la déclaration de Jean de Dieu Maharante, ministre de la Fonction publique sur le projet de nouveau code du travail. Ses membres exigent plutôt la sortie du Code de prévoyance sociale. Ils ont annoncé qu’ils n’ont pas été consultés dans l’élaboration de ce code du travail. Hermann Tandra, directeur général du Travail, dément. « Ils ont été consultés mais n’ont pas donné de propositions », avance-t-il. Les membres du CTM réclament, par ailleurs, la mise en place du Conseil national du travail (CNT) et la mise en place du comité tripartite pour la préparation de l’élection du représentant des travailleurs, en 2018.

Miangaly Ralitera