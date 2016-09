Les transporteurs urbains menacent d’augmenter à 500 ariary le tarif des bus en ville. La baisse du prix du litre de gasoil pourrait les faire changer d’avis.

500 ariary si… L’union des coopératives des transporteurs urbains (UCTU) a annoncé une nouvelle fois, la hausse du tarif de bus, à 500 ariary. Ce nouveau tarif serait effectif, à partir de 4 octobre si le prix du gasoil ne baissait pas. « Elle sera inéluctable, sauf baisse du prix du litre de gasoil », a souligné Bernardin Andriam­binintsolomora, président de l’UCTU. C’était, hier, à l’issue d’une réunion entre les transporteurs urbains et quelques membres d’association de défenseur des droits des consommateurs, à Ambodivona. La même menace a été faite, début août, où ils ont réclamé le règlement de leur compensation, impayée depuis des mois. Des réunions entre transporteurs, ministère du Transport et de la météorologie, ministère de l’Énergie et celui des Finances et du budget, ont eu lieu pour les persuader de maintenir à 400 ariary le tarif du ticket. Depuis, le ministère du Transport et de la météorologie, à travers l’Agence du transport terrestre (ATT), a essayé tant bien que mal de régler le problème. Mais plusieurs trans­porteurs n’auraient pas encore reçu leur compensation.

Révision des prix à la pompe

Insatisfaits, ceux-ci s’attaquent au prix du carburant. « Si l’État a pu diminuer le prix de l’essence, au début du mois, pour quelle raison ne peut-il pas le faire, pour le gasoil ? Nous avons toujours expliqué que nous faisons une vente à perte, avec le prix du gasoil au dessus de 3 000 ariary », réclament les transporteurs. Interrogé sur une éventuelle révision du prix du gasoil, Harivelo Andriana­rahinjaka, le directeur général de l’Office malgache des Hydrocarbures (OMH), n’a pas voulu toucher mot. « Normalement, la révision des prix à la pompe s’effectue au début du mois, donc on attend tous pour octobre », daigne-t-il répondre. En tout cas, les transporteurs semblent être plus que décidés. Ils ne promettent pas toutefois d’améliorer la qualité de service, avec ce nouveau tarif. « Cette hausse n’assure même pas nos charges, vu que le prix des pièces de rechange ne cesse d’augmenter, il en est de même pour la patente et l’assurance. Le tarif devrait être à 750 ariary, si on veut une amélioration de la qualité de service », se contente de dire Néhémia Rakotoarivony, transporteur. L’ATT annonce qu’il contrôlera la qualité de service, dès qu’il y a augmentation de tarif.

Miangaly Ralitera