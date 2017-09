Des centaines de taxi-men ont manifesté dans le centre-ville, hier. Ils ont paralysé la circulation dans plusieurs quartiers.

Circuler dans le centre-ville d’Antana­narivo a été presque impossible, hier matin. Des caravanes de taxis-ville ont bloqué le trafic, dans plusieurs quartiers, pour tirer la sonnette d’alarme contre certaines décisions de la commune urbaine d’Anta­na­narivo (CUA), les concernant. « C’est la cinquième fois que la magistrature de la ville nous a imposé des changements. Nous n’avons rien contre les dirigeants, toutefois, la gestion de la ville nous intrigue. Ils donnent trop d’importance au secteur privé. Et nous en sommes les victimes », explique Clémence Raharinirina, présidente de l’association des taxi-men à Antananarivo, dans le cadre de la manifestation. Ces transporteurs craindraient, par ailleurs, l’élimination des véhicules en mauvais état, suite à l’affectation du contrôle de conformité des transports en commun à l’Omnium de Maintenance des Véhicules de Transports (Omavet), une société « rattachée à la CUA ».

Deux mille sur les sept mille taxi-men recensés « réguliers » auraient participé à cette manifestation. On en a vu moins. Tsara­masay a été leur point de ralliement. Ils ont ensuite rejoint l’hôtel de ville à Analakely. En route, ils n’ont cédé le passage à aucun véhicule. C’est ce qui a notamment engendré l’embouteillage monstre à Ankorondrano, aux 67 Ha, à Andavamamba, à Ampefi­loha, à Anosy et à Analakely. « J’ai été coincé pendant deux heures au moins dans le bus », s’énerve Fabrice Ranaivo qui a rejoint Soavi­masoandro, en partant d’Anosy, en fin de la matinée.

Avertissement

À Analakely, on entendait des cris, des coups de sifflet. Les taxis ont aussi, occupé plusieurs parkings, des trottoirs, empêchant ainsi certains véhicules de trouver un coin où stationner.

Ces transporteurs ont, par ailleurs, renvoyé les passagers des véhicules qui ont continué à travailler. « Nous devrons compléter le versement quotidien du propriétaire, ce soir, c’est pourquoi, nous travaillons », raconte un chauffeur de ces véhicules de transport. Des éléments des forces de l’ordre ont quadrillé Analakely, pour veïller à la sécurité.

Cette manifestation ne serait qu’un avertissement selon ces transporteurs. Ils continueront si la CUA persiste à mettre en vigueur la convention de partenariat avec l’Omavet et à relancer la nouvelle lanterne. La CUA n’a pas ouvert ses portes aux journalistes qui ont voulu demander sa version des faits. Ses responsables de communication se sont contentés de réagir sur son compte facebook, sur l’échec de la manifestation.

Sur les réseaux sociaux, les critiques des états des taxis-ville à Antananarivo se multiplient. « Nous avons besoin d’un véhicule en marche, qui ne nous abandonne pas en chemin et qui ne nous oblige pas à pousser quand il tombe en panne. Nous faisons appel à l’Omavet pour régler ce problème », lancent des usagers. Ils envisagent de participer à la rencontre entre les transporteurs en commun et les responsables de la CUA, prévue se tenir à l’hôtel de ville Analakely, demain.

Miangaly Ralitera