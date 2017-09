Les transporteurs urbains prévoient 24 heures de grève, mardi. L’association des transporteurs urbains ne compte plus revenir sur leur décision car ils doutent de la Société Omnium de maintenance de véhicules de transport (Omavet). C’est la décision annoncée lors d’une conférence de presse de l’association des taxis villes d’Antananarivo (FTAR) avec l’Union des coopératives des transports urbains (Uctu) et l’Association des transporteurs de Madagascar (Astram). Elle s’est déroulée hier, à Ambodivona.

« D’après les responsables, au niveau de la Commune urbaine d’Antananarivo (CUA), cette société appartient à la CUA. Or, dans le contrat, il est écrit Com­mune urbaine d’Antananarivo à droite et Omavet SA, ou société anonyme, à gauche. Si la CUA est rattachée à Omavet, car c’est un actionnaire majoritaire dans cette société, on fera un déménagement, comme nous avons déjà fait, d’Analamahitsy à Antsakaviro. Quelle est l’idée derrière ce contrat? Cela nous laisse perplexe », affirme Clémence Raharinirina, présidente de l’association des taxis-ville d’Antananarivo.

Mamisoa Antonia