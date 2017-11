La CUA n’a pas reculé sur sa décision pour la mise en œuvre de la contrevisite avec l’entreprise Omavet. Le cahier des charges a été présenté aux taximen, samedi.

Conformité. C’est dans ce sens que le partage et les échanges entre les conducteurs de taxis-ville, les responsables du transport et de la mobilité urbaine ainsi que les responsables de l’Omnium de maintenance de véhicules de transports (Omavet) ont été basés, samedi à l’Hôtel de Ville Analakely. Cette réunion a porté sur la présentation du cahier des charges de la visite de conformité réalisée à l’Omavet à Ampasapito. La plupart des chauffeurs de taxi-ville qui se sont regroupés dans l’association « Vondrona taxi matihanina » (VTM) ont accepté ce qui est mentionné dans ce cahier des charges. « Il n’y a pas vraiment grand-chose qui a changé mais ce sont des règlements que tous les chauffeurs de taxi connaissent déjà », affirme Alain Fanomezana Razafinjatovo, chauffeur de taxi ayant assisté à cette réunion.

Il s’agit d’une partie de ce qui va être effectué lors de la visite de conformité mais les chauffeurs pourront proposer leurs idées pour l’améliorer. « Ce n’est qu’une partie du cahier des charges. En général, c’est parfait mais il faut voir l’exécution du compromis entre la CUA, l’Omavet et les taxis-ville. On doit encore en discuter au niveau de tous les stationnements de la capitale », explique Rivo Rakotondrasoa, chauffeur de taxi des 67 ha.

Rien à reprocher

Selon Landy Raveloson, directeur de transport et mobilité urbaine au sein de la CUA, ce cahier peut encore changer selon les propositions des chauffeurs. « La visite de conformité est prévue commencer en 2018. Nous avons présenté le cahier des charges. D’après les impressions des chauffeurs de taxi, il n’y a pas vraiment de chose à reprocher. Mais avant de le valider, les propriétaires des taxis-ville pourront faire des suggestions à partir du bureau de l’association VTM », explique-t-il.

Il est souligné dans ce cahier des charges qu’un représentant des chauffeurs de taxi de la Commune sera présent lors de la visite. En général, cette visite consiste à inspecter quelques parties de la voiture telles que la carrosserie, la suspension, le capitonnage, la serrure, le pare-brise, la lanterne, la patente, la licence, la capacité et la police d’assurance.

Les chauffeurs de taxi ont demandé à l’Omavet de leur donner un peu de temps pour effectuer les réparations nécessaires, surtout que les pièces coûtent cher et cela nécessite des mois de réparation, faute de moyen. La plupart des taximen se plaignent du capital financier à débloquer pour l’entretien de leur voiture.

Mamisoa Antonia