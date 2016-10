Une trentaine de coopératives appliqueront la hausse du tarif à 500 ariary ce jour. D’autres ont décidé de maintenir le prix du ticket à 400 ariary.

Des transporteurs persistent et signent. Une trentaine de présidents de coopératives, membres de l’union des coopératives du transport urbain (UCTU) se sont mis d’accord pour augmenter à 500 ariary le tarif du ticket de bus, à partir de ce jour, malgré la réduction du litre du gasoil au-dessous de 3 000 ariary, appliquée samedi. La décision a été prise, à la suite d’une réunion tenue au bureau de l’UCTU à Ambodivona, hier après-midi. « La situation actuelle ne nous permet plus d’avoir de bénéfices. La patente est à 360 000 ariary par an, l’assurance à 300 000 ariary, sans parler des prix des pièces de rechange, alors que les béné­fices sont moindres », tente d’expliquer Bernardin Andriambinintsoalomora, président de l’UCTU.

Les lignes 183, reliant Ambatobe et 67 Ha, 135, joignant Ambohimahitsy et Analakely font partie, entre autres, de ceux qui opteront pour ce nouveau tarif.

Maintenir à 400 ariary

Bien que tous les opérateurs de transport en commun travaillant en ville aient été convoqués à cette réunion, près d’une vingtaine de coopératives sur les 52 ont manqué à l’appel, à savoir la coopérative Mirindra des lignes 194 reliant le Mausolée à Andranomena, Alasora et Andrainarivo, Ankadikely Ilafy et Alasora, ou encore la coopérative Kofia des lignes reliant Andoha­ranofotsy à Analakely ou 67Ha (172, 137), mais aussi la ligne 166, reliant Ankatso à Antanimena. Les présidents de ces coopératives ont bien confirmé qu’ils allaient maintenir à 400 ariary leur tarif. « Ce tarif nous convient encore. D’ailleurs, le prix du gasoil a déjà diminué », a indiqué Lanto Randriana­risoa, président de la coopérative Mirindra.

Ces coopératives qui s’entêtent à augmenter le tarif du ticket de bus promettent d’améliorer la qualité de leur service. « Nous allons capitonner les strapontins et retirer temporairement le permis des transporteurs qui font des demi-tours ou qui cessent de travailler avant 19 heures », affirment-ils.

Miangaly Ralitera