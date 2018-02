Ambitieux. La qualité du service du transport urbain pourrait bien s’améliorer dans la ville d’Anta­nanarivo. Le contenu du nouveau cahier des charges proposé par l’Union des coopératives de transport urbain (UCTU) serait plus exigeant. Il appelle les chauffeurs et les receveurs à être plus professionnels.

Des sanctions risquent de tomber pour ceux qui ne respecteront pas leur mission. « Ils seront notés pour chaque infraction commise. Par exemple, s’ils ne vont pas jusqu’au terminus, on leur attribuera trois points. S’ils font descendre ou monter des passagers hors arrêt, ils obtiendront deux points, ainsi de suite. Quand ils atteindront les dix points, on pourra retirer le permis de conduire au chauffeur durant dix jours », développe Jean Louis Rakotonirina, président adjoint de l’UCTU, hier. Des badges à points seront distribués pour assurer le contrôle de ces transporteurs.

Cette proposition de cahier des charges mentionne, en outre, l’opérationnalisation de pointeurs et de contrôleurs par coopérative, pour mieux contrôler la qualité des services.

M.R.