Opération taxi. La mission conjointe de la commune urbaine d’Antananarivo (CUA) et de la Police nationale, concernant l’assainissement des faux taxis-ville, est fructueuse. Treize taxis clandestins ont été mis en fourrière au centre de contre visite du service de voirie à Antsakaviro, depuis la semaine dernière, selon le rapport de la CUA, hier. « Nous avons pu mettre la main sur des véhicules de couleur beige crème et d’au­tres avec de fausses lanternes. Ce ne sont que des véhicules de plaisir parmi tant d’autres qui exercent illicitement la fonction de taxi-ville », explique le directeur du Transport au sein de la CUA, Landy Raveloson.

Ces véhicules resteront dix jours en fourrière. Ils paieront un droit de 600 ariary par cheval et parjour, pendant ces dix jours. A la fin de la mise en fourrière, ils ont 48 heures pour changer la couleur de leur véhicule. « S’ils veulent exercer ce métier, ils doivent régulariser leur situation. Les procédures de régularisation ne se font pas du jour au lendemain », enchaîne ce directeur.

Enjeu de surnombre

Ce métier est très saturé à Antananarivo, en raison des sept mille taxis recensés par la CUA, en 2016, et des clandestins non recensés. « Les clients se font de plus en plus rares. Nous ne faisons que dormir, la majeure partie du temps. Nous sommes trop

nombreux », avance un chauffeur de taxi-ville à Anko­rondrano.

Cette opération se poursuivra pour supprimer les clandestins, comme le promet la CUA. Le projet «nouvelle lanterne », lancé pour lutter contre les clandestins, serait définitivement tombé dans l’eau. L’association des taxis-ville à Antananarivo refuse de s’y soumettre.

« Tant que la distribution des lanternes ne soit pas prise en charge par les membres de notre association, les clandestins continueront à en bénéficier », précise Clémence Rahari­nirina, présidente de l’association des taxis-ville.

Miangaly Ralitera