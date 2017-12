La direction régionale des Transports et de la météorologie de Boeny a entamé des contrôles inopinés. Les véhicules sans issue de secours ont été appréhendés.

Actions. La direction régionale des Transports et de la météorologie de Boeny a retiré les papiers de trois taxis-brousse desservant Mahajanga à la capitale pour des raisons d’inconfort des passagers et de non application de la loi, vendredi.

« La loi impose que chaque véhicule de transport de personnes possède une issue de secours. Pourtant, les vitres des véhicules en question, notamment de marque Sprinter, ne peuvent même pas s’ouvrir, c’est-à-dire qu’elles sont non coulissantes », explique Salama Andriantsaramanana de la direction régionale des transports de Boeny.

Le voyage des quatorze ou dix-huit passagers de ces taxis-brousse est également indiqué comme inconfortable, vu la chaleur de Mahajanga jusqu’à, au moins, Maevatanana, alors que les vitres ne s’ouvrent pas et qu’il n’y a point de climatisation à l’intérieur. Les propriétaires des véhicules devront changer leurs vitres et procéder à une contre-visite au centre de sécurité routière suivie d’une visite de conformité à la direction régionale des Transports de Boeny.

Négligence

D’autres laisser-aller ont été signalés et ont de suite été sanctionnés deux véhicules roulant avec des pneus lisses, quatre sans clignotants, ou feux de stop. « Notre équipe les a obligés à régler tout de suite le problème au sein du stationnement d’Aranta même », ajoute Salama Andriantsara­manana. Les voyageurs dénoncent, par ailleurs, l’inexistence d’éclairage dans les taxis-brousse roulant la nuit. « D’autres n’ont qu’une ampoule en code ou en phare alors qu’on a roulé la nuit », rapporte un passager. Sans parler de ceux qui ne respectent pas le nombre de passagers par banquette en insérant d’autres en cours de route.

Une commerçante, habituée des taxis-brousse, raconte que beaucoup n’ont pas de goujons complets aux roues, les joints des vitres décollés laissent ainsi pénétrer les eaux de pluie. Cette initiative de l’Agence de transport terrestre et de la direction régionale des Transports et de la météorologie de Boeny est bien accueillie par les usagers. « Seulement, celle-ci ne doit pas se faire au compte-gouttes mais quotidiennement, s’il le faut », proposent les passagers.

Mirana Ihariliva