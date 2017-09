En visite dans la cité des Fleurs, l’ambassadeur de France a entrepris un périple

à travers les bazars de la ville, réhabilités par l’Hexagone.

Ce n’est pas tous les jours qu’un ambassadeur se promène dans un marché à Mahajanga. Mais Véronique Vouland Aneini, ambassadeur de France à Madagascar, l’a fait dimanche matin. Elle a même visité les trois marchés principaux de la ville, accompagnée du maire de la commune urbaine de Mahajanga, Mokhtar Andriantomanga et de la représentante de Gescod à Mahajanga, Cécile Sicard.

Présente à Mahajanga durant le Colloque régional francophone sur les mangroves, la semaine dernière, la diplomate a tenu à faire l’état des lieux sur les projets de coopération décentralisée dans la cité des Fleurs. « Je suis très agréablement surprise et impressionnée par l’organisation et la richesse des étalages des marchés et de l’ambiance qui y règne. J’ai tenu à visiter ces marchés car l’Agence française de développement (AFD) a participé à leur réhabilitation. Ils sont un modèle de la réussite de la coopération régionale décentralisée », se réjouit-elle.

La délégation a commencé le tour des marchés, par celui des producteurs à Marolaka, puis a rejoint Tsaramandroso où une démonstration de paiement par mobile banking a été effectuée.

Résistance

« Le recouvrement des taxes dans les marchés de Mahajanga s’est amélioré, mais nous avons dû faire face à de la résistance. Nous avons commencé avec les petits commerçants car nous avons procédé par étape et aujourd’hui, il nous reste les plus gros à mobiliser, ceux de Marolaka. Mais avec la crise économique nationale, tout le monde est devenu commerçant », explique le maire, Mokhtar Andriantomanga.

Le Projet de réhabilitation des marchés de Mahajanga a été mis en œuvre de 2003 à fin décembre 2008. Le budget de financement du projet était évalué à 9,8 millions euros, cofinancé par l’AFD à hauteur de 8 millions euros, l’État malgache (1,44 millions euros), la commune urbaine de Mahajanga (0,2 million euros), l’Institut régional de coopération-développement (Ircod devenu Gescod) pour 0,05 million euros, et la ville de Mulhouse (0,05 million euros). Le projet a abouti à la réhabilitation de trois marchés contenant 2 401 places en tout. Soit 828 places pour celui de Tsaramandroso 488 places pour Mahabibo et 1 095 places Marolaka.

Vero Andrianarisoa