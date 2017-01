Vers la fin du délai d’ultimatum que les transporteurs ont accordé à l’Agence de transport terrestre (ATT) pour verser leur compensation, cette agence décide enfin de réagir. A en croire le directeur général de l’Agence de transport terrestre (ATT), le colonel Andry Rakoton­drazaka, joint au téléphone, la compensation, pour décembre 2015, serait déjà envoyée auprès des opérateurs en téléphonie mobile qui positionneraient auprès de leurs abonnés, depuis hier.

Il y a une dizaine de jours, ces transporteurs ont annoncé qu’ils vont donner à l’Etat jusqu’au 25 janvier pour régler les impayés du décembre 2015 et verser les compensations de novembre et décembre 2016, autrement, ils procéderont à la hausse de tarif du ticket de transport. Une source avisée au sein de l’ATT explique ce retard par un problème administratif. « Il était important de vérifier un à un les dossiers avant de procéder au paiement », indique-t-elle. Cette dernière souligne que le paiement des bénéficiaires ne dépend plus que des opérateurs. « Cela devrait être effectué cette semaine », rajoute-t-elle.

Bernardin Andriambini­tso­lo­mora, président de l’Union des coopératives de transporteurs urbains (UCTU) ne croit pas un mot à ces propos de l’ATT.

« Jusqu’à présent, notre mobile banking ne nous signale pas le positionnement de cette compensation », lance-t-il. Le président de l’Union des coopératives de transporteurs suburbains (UCTS), Fidimalala Rakotoarimanana, fait le même constat. L’UCTU se réunira ce jour, pour faire un état de lieu du paiement de cette compensation, à la suite de quoi, ses membres pourront décider de la hausse du ticket de transport. L’UCTS, quant à elle, se réunirait, vendredi.

Le directeur général de l’ATT promet, par ailleurs, que le paiement des deux premiers mois de la deuxième tranche de l’aide financière apportée aux transporteurs, face à la flambée de prix du carburant, s’effectuera bientôt.

Miangaly Ralitera