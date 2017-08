Des bateaux échoués, des accidents en mer existent bien dans la zone maritime malgache. On en a dénombré cinquante cinq cas au cours des dix dernières années.



Comment mener une enquête lors d’un accident en mer C’est l’objectif d’un atelier organisé par l’Agence portuaire maritime et fluviale (APMF) en ce moment à Anosy, pendant une bonne dizaine de jours. Dans une île comme Madagascar, les accidents maritimes existent bel et bien, et ils entraînent, dans la plupart des cas, une perte en vie humaine. Au cours des dix dernières années, cinquante cinq accidents ont été enregistrés. Ces incidents ont entraîné une perte en vie de deux cent dix huit personnes et/ou des pollutions maritimes.

« Les principales causes sont souvent liées aux mauvaises conditions météorologiques et au manque d’infor­mations. Ils ne sont pas suffisamment informés des règles à respecter », a fait savoir Joseph Amade, directeur général adjoint de l’APMF hier à Anosy. D’après ses explications, les accidents se produisent surtout pendant la période cyclonique. Mais d’autres facteurs viennent s’ajouter à la liste. Les irrégularités dont les surcharges, le départ dans des quais d’embarquement non contrôlés, le non respect du minimum d’équipements seraient les facteurs principaux de ces accidents.

À l’heure actuelle, la flotte malgache compte environ près d’un millier de bateaux. La plupart d’entre eux servent de transport de marchandises. Les bateaux de transport de passagers sont très rares. Ils sont visibles uniquement dans la ligne entre Soanierana

Ivongo – Sainte Marie et Ambanja – Nosy Be.

Prévention

À en croire sa déclaration, l’enquête de sécurité est une enquête purement technique. Elle recherche les causes ayant entraîné l’accident en mer, en vérifiant si le navire s’est conformé aux dispositions de la sécurité maritime. Il n’est donc pas question de pénalisation ou de trouver des responsables. « Madagascar dispose d’une équipe d’enquête conduite par la gendarmerie. Les résultats d’enquête servent d’élément de base à certaines mesures pour que les accidents ne se reproduisent plus », a souligné ce responsable de l’APMF. Il n’écarte pourtant pas l’engagement de poursuite judiciaire.

À l’issue de cet atelier, les participants auront une connaissance sur comment conduire l’enquête, comment coordonner l’enquête, rechercher les preuves, et gérer les informations.

Lova Rafidiarisoa