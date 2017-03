Le gouvernement persiste dans la mise en place du système Advance cargo declaration malgré les contestations de différents acteurs économiques du pays et de la communauté internationale.

Déterminé. Le gouvernement affirme ne pas vouloir faire machine arrière dans la mise en place du système Advance cargo declaration (ACD) malgré les contestations de tout bord contre ce projet. La déclaration de Benjamina Ramarcel Ramanantsoa, ministre des Transports et de la météorologie semble aller dans ce sens. Pour soutenir ce projet, le membre du gouvernement avance la question de sûreté et de sécurité des ports à trafic international, ainsi que la souveraineté internationale.

« C’est un projet du gouvernement et Madagascar est un pays souverain. Il relève de notre ressort de mettre aux normes la sécurité de nos ports internationaux. Il n’est plus question que ces infrastructures traversent le même sort que la compagnie Air Madagascar avec son inscription dans la liste noire de l’Annexe B de l’Union européenne. Les informations collectées dans le système BSC (ndlr : Bordereau de suivi de cargaison) de Gasynet ne sont pas suffisantes », a déclaré le ministre Ramanantsoa en réponse aux notes conjointes publiées des partenaires techniques et financiers (PTF) à propos de ce nouveau mécanisme.

Pour et contre

En bon avocat du gouvernement, l’Association pour la défense de la souveraineté Madagascar (APDSM), soutient en long et en large la démarche étatique dans la mise en place de ce nouveau mécanisme. « L’ACD mis en place par Madagascar est une copie conforme de l’ACD rendu obligatoire dans toute l’Union européenne depuis juin 2011. Tous les grands pays, y compris le Japon et le Canada, ont imposé un système d’ACD chez eux. La démarche de Madagascar est en droite ligne de tous les accords internationaux, des préconisations de la Banque mondiale et des accords signés en octobre 2016 à Lomé par le président de la République avec 17 chefs d’État africains », indique l’APDSM dans un communiqué à paraître aujourd’hui dans la presse en réponse à cette déclaration de la communauté internationale.

Les membres du secteur privé, l’association professionnelle des armateurs et consignataires de Madagascar (APACM) et récemment, les partenaires techniques et financiers ont contesté l’application de ce nouveau mécanisme. Le manque de transparence dans la gestion de ce dossier, l’opacité dans l’établissement du contrat ainsi que l’absence de dialogue ont été pointés du doigt.

Les bailleurs de fond traditionnel se disent préoccupés par certains points par rapport à la récente relance du gouvernement malgache de ce système ACD, « après pratiquement une année de suspension ». Ils ont soulevé que « les recettes récoltées avec le système ACD ne figurent nulle part dans la loi des Finances ». Car derrière cette « mise aux normes de sécurité», il y a une redevance à payer pour chaque conteneur qui transite dans les ports internationaux de Madagascar. Et c’est ce que contestent les opérateurs économiques.

Lova Rafidiarisoa