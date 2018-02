Des lignes seront créées pour relier les deux nouvelles gares routières au centre-ville d’Antananarivo. Les transporteurs proposent des lignes spéciales.

Faciliter la mobilité. De nouvelles lignes sont en étude pour desservir les gares routières d’Andohatapenaka et d’Ambohimanambola. Les lignes actives actuelles ne seraient pas suffisantes pour les besoins des usagers des lignes nationales et régionales qui seront déplacées prochainement dans ces deux quartiers. « Nous en discutons déjà avec les coopératives de transport », explique Ralava Beboarimisa, ministre du Transport et de la météorologie, hier.

Le projet de création de « Navettes » spéciales est évoqué. « Les deux gares routières sont éloignées du centre-ville. Nous allons proposer au ministère une navette, pour y transporter les usagers. Nous envisageons de lancer un appel d’offres », avance Fredinard Rakotondrafara, président de l’Association des Transporteurs de Madagascar (Astram). Selon lui, les points de départ seront les coins à forte agglomération, comme Sabotsy Namehana, Ankorondrano, Iavoloha ou encore dans d’autres quartiers du centre-ville.

Retarder

Faire fonctionner des « Navettes » serait trop ambitieux. « Nous étudions encore la faisabilité d’un tel projet. Il se peut que nous allions simplement créer de nouvelles lignes pour desservir ces deux axes. L’important, c’est de faciliter le transport pour les usagers dans ces gares routières », confie un responsable auprès de l’Agence de transport terrestre (ATT).

Aucune décision n’est encore prise, pour le moment. Les deux gares routières ne seront, d’ailleurs, pas encore fonctionnelles, dans les jours qui viennent. Les travaux de construction de celle d’Ambohimanambola ne s’achèveraient qu’en mars. Les impacts du passage du cyclone Ava auraient retardé les travaux. C’est ce qui a été soulevé, lors de la descente de Benjamina Ramarcel Ramanantsoa, ministre auprès de la Présidence en charge des Projets présidentiels, de l’aménagement du territoire de l’équipement, accompagné du ministre des Transports et de la météorologie. Celle d’Andoha-

tapenaka a été prévue s’ouvrir fin janvier, mais la date a été repoussée. « Il faut d’abord bien coordonner les choses », ajoute la source au sein de l’ATT qui précise que les transporteurs sont plutôt exigeants. Une mésentente aurait lieu dans la gestion de ces infrastructures. Fredinard Rakotondrafara a, par exemple, cité que les transporteurs refusent que les gares routières soient gérées par une société privée. « Cela va sûrement nous coûter cher. Cela exigera beaucoup d’argent », lance-t-il. D’autres n’y trouvent pas d’inconvénients, dans le sens où cette gestion privée permettra l’entretien de l’infrastructure.

Cent dix coopératives régionales se sont déjà inscrites pour occuper les lieux. Fredinard Rakotondrafara a indiqué que toutes les coopératives ont prévu de se déplacer dans ces gares routières.

Miangaly Ralitera