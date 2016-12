L’UCTU refuse catégoriquement le nouveau système de compensation et menace de hausser le tarif des frais des bus. Bien que l’ATT ait temporairement fléchi.

Des trans­porteurs refusent catégoriquement le nouveau système de compensation. L’ATT ne va pas céder.

Atmosphère tendue. L’Agence du transport terrestre (ATT) a accepté de reprendre temporairement le système forfaitaire pour payer la compensation des transporteurs. Ces derniers l’ont réclamée en contre-partie du maintien du tarif des frais de transport. « Soit nous avançons vers la hausse du tarif des tickets de bus, soit l’État renonce à l’utilisation de ces cartes électroniques pour payer notre compensation », dit fermement Bernardin Andriam­binintsolomora, président de l’Union des coopératives du transport urbain (UCTU) à Ambodivona, hier.

L’Etat a voulu mettre en place le terminal d’enregistrement du volume (TEV), pour ne compenser que les réelles consommations des transporteurs. Le colonel Andry Rakotondrazaka, directeur général de l’ATT a expliqué que ces transporteurs tirent beaucoup de profit avec ce système forfaitaire.

Coopération

Derrière cette menace des transporteurs se cache un intérêt particulier. Bernardin Andriambinin­tsolomora lui même l’a confirmé. «Parmi nos trans­porteurs, il y a ceux qui s’approvisionnent dans les stationnements, et non dans les stations d’essence », dit-il, sans peser ses mots. Le DG de l’ATT de lancer à leur encontre que « ce n’est pas pour une telle irrégularité, qui peut être qualifiée d’infraction, qu’on va vous laisser de faire ce que vous voulez ». Il précise que ce système forfaitaire n’est que temporaire, « jusqu’à l’opérationnalisation du système TEV ».

Avec le système forfaitaire, on estime qu’un véhicule consomme en moyenne 30 litres de carburant par jour. Ainsi, il va bénéficier de l’écart entre le prix de référence qui est de 2 860 ariary et le prix à la pompe, multiplié par trente et par jour. Alors qu’en général, leur consommation est bien loin au dessous de cette estimation. « Si nous arrivons à cinq tours par jour, nous consommons 20 litres de gasoil. Mais souvent, c’est au dessous de çà », nous confie Sitraka, un aide-chauffeur de la ligne 183 reliant Ambatobe et Anosy, du président de l’UCTU. Un chauffeur de la ligne 119, reliant Ankatso et les 67 HA, explique que leur versement est de 60 000 ariary au quotidien, et souvent, il gagne 10 000 ariary de plus par jour.

Les membres de l’union des coopératives du transport suburbain (UCTS) ont, quant à eux, accepté d’utiliser ce TEV. « Il nous permet de contrôler nos chauffeurs. En même temps, il facilite notre coopération avec les opérateurs pétroliers », explique Fidimalala Rakotoarimanana, président de l’UCTS.

Comme il a été convenu, hier, le système forfaitaire sera opérationnel pour novembre et décembre. C’est en 2017 que le TEV sera utilisé, selon l’ATT. Bernardin Andriambinintsolomora martèle qu’il refuse « catégoriquement », ce système TEV.

Miangaly Ralitera