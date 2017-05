L’État évite la hausse du tarif des tickets de transport en commun. La mesure de compensation est maintenue.

Gâtés. L’État a octroyé une nouvelle enveloppe, pour maintenir le système de compensation des transporteurs de la zone urbaine et suburbaine. Ce projet de compensation a été prévu s’achever en avril, après son lancement en novembre, mais la dernière hausse du prix à la pompe a bouleversé la situation. « La hausse de tarif des tickets de transport n’est pas à craindre, grâce au maintien de cette compensation », rassure le directeur général de l’Agence de transport terrestre (ATT), le colonel Andry Rakoton­drazaka, à Ampasam­pito, hier. Il souligne que tant que le prix du litre du gasoil est au dessus de 2 860 ariary, cette disposition restera en vigueur.

Le système de paiement est forfaitaire. Ce mois, donc, les opérateurs de transport en commun percevront près de 400 000 ariary. « Si nous multiplions l’écart du prix du litre de gasoil et du prix de référence, par trente litres, la consommation journalière des transports en commun, et par trente jours, leur jour de travail, un opérateur de transport touchera

396 000 ariary par mois et par véhicule », explique le colonel Andry Rakoton­drazaka. Cet écart est calculé à 440 ari­ary, si le prix de référence est de 2 860 ariary, et le prix à la pompe, de 3 330 ariary. Ce gain variera selon le prix du litre du gasoil.

La valeur de cette allocation est exorbitante. Un véhicule de transport urbain ou suburbain ne consomme pas plus de 20 litres par jour. La plupart des véhicules ne travaillent pas plus de vingt six jours par mois. Et le versement journalier est de

50 000 ariary en moyenne, d’autres arrivent à gagner jusqu’à 70 000 ariary. Certains des bénéficiaires de cette compensation ne sont même pas en fonction.

Retirés

Le ministère du Transport et de la météorologie a envisagé de vérifier les dépenses réelles de ces transporteurs, en novembre, pour ne payer que leur consommation réelle, mais ce projet est tombé à l’eau. Il a cédé aux caprices des transporteurs, qui ont réclamé le système forfaitaire, pour échapper à ce système de contrôle.

Six mille transporteurs de la zone urbaine et suburbaine des six-ex provinces de Madagascar et d’Antsirabe, jouissent de cette mesure de compensation. Trois mille d’entre eux sont enregistrés à Antana­narivo. Deux cent transporteurs ont été retirés de la liste des bénéficiaires. « Seuls les transporteurs qui appliquent le tarif de 400 ariary tireront profit de cette disposi­tion », souligne le DG de l’ATT.

Six coopératives de transport urbain, qui appliquent le tarif de ticket de 500 ariary, en sont concernées, à savoir la ligne 159, la ligne 137. Mécontent, Bernardin Andriambinin­tsoa­lomora, président de l’Union des coopératives de transport urbain (UCTU) évoque une décision unilatérale. « De quel droit le DG de l’ATT se permet-il de prendre cette décision », dit-il.

Miangaly Ralitera