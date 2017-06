Essai. Le bus intelligent commence à circuler dans les rues de la ville d’Antanana-rivo. De la route digue à Ambohijatovo, en passant par Mahamasina, ce prototype impressionne. Il ne s’agit, pour l’instant, que d’un essai, selon Tiana Rabarison, chef de projet bus du concessionnaire automobile ID Motors. « Nous essayons d’identifier les rues où peuvent rouler ce bus. Nous réglons également le côté administratif », explique-t-il, hier. Pour l’instant, il n’y a que le prototype qui circule un peu partout.

« Il ne sera pas difficile de les importer dès que les commandes seront passées. Il y aura des bus qui peuvent transporter trente passagers et d’autres, cinquante », continue-t-il.

Il a été annoncé lors du lancement de ce projet, en février, que ces bus seraient opérationnels avant le 26 juin. L’équipe d’ID Motors est optimiste. « Nous ferons de notre mieux pour qu’ils soient fonctionnels avant cette date », poursuit Tiana Rabarison.

Quelques coopératives seraient déjà intéressées par cet autobus. Il s’agirait de la coopérative Mirindra et d’une autre qui relie la Haute-ville avec le centre-ville, comme le précise ce chef de projet. Des propriétaires de véhicule révèlent, pourtant, que le prix de ce véhicule ne les intéresse pas. « Nous pouvons acheter quatre Sprinters avec le prix d’un », confie un transporteur. Le concessionnaire promet une bonne affaire. « Le prix du véhicule est payable en cinq ans. En plus, utilisér ce véhicule est très rentable. Il n’y aura plus de fuite de recette », avance-t-il.

Miangaly Ralitera